김건모, 10년 만에 신곡 ‘어디쯤 가고 있을까’…“다시 데뷔한다는 마음”

[사진=건음기획]

가수 김건모가 10년 만에 신곡으로 돌아온다.

25일 소속사 건음기획에 따르면 김건모는 오는 7월1일 오후 6시 새 싱글 ‘어디쯤 가고 있을까’를 발매한다. 2016년 발매한 데뷔 25주년 기념 앨범 ‘50’ 이후 무려 10년 만에 선보이는 신곡이다.

신곡 발매에 앞서 김건모는 지난 3월21일 서울 잠실실내체육관 공연을 끝으로, 6년의 공백을 깨고 진행한 25-26 김건모 라이브투어 대장정을 성료했다. 티켓 오픈 2분 만에 매진된 부산 공연을 시작으로 피날레인 서울 공연까지 전석 매진을 기록한 바 있어 투어의 열기가 정식 음원 발매로 이어질 것으로 보인다.

투어 내내 “이제 다시 ‘데뷔’한다는 마음으로 새 앨범을 준비하며 다가가겠다”고 밝혀온 만큼 대중을 향한 그의 진심이 이번 신곡에 고스란히 녹아있다는 게 소속사 설명이다.

새 싱글 ‘어디쯤 가고 있을까’는 1977년에 발표된 가수 전영의 1집 타이틀곡을 리메이크한 곡이다. 대중에게 익숙한 피아노 치는 김건모 대신 데뷔 후 처음으로 직접 기타를 연주하며 노래했다. 그의 음악 인생에 두 번째 출발점을 알리는 남다른 의미다.

김건모는 2019년 ‘미운 우리 새끼’(SBS)에 출연하며 제2의 전성기를 누리다 성폭행 의혹이 불거진 후 모든 방송 활동을 중단하고 사실상 연예계에서 자취를 감췄다. 2016년 서울 논현동의 주점에서 접대부로 일하던 여성을 성폭행한 혐의로 뒤늦게 피소됐지만 해당 건에 대해 검찰은 약 2년 만인 2021년 11월 무혐의로 결론짓고 불기소 처분을 내렸다. 하지만 이 과정에서 김건모는 이혼의 아픔을 겪었다. 김건모는 이후로도 오랜 시간 침묵을 지켜왔고, 측근들은 “무대를 떠나 있었지만, 음악만큼은 단 한 순간도 놓지 않았다”고 증언했다는 전언이다. 그러다 지난해 9월 부산을 시작으로 전국투어 콘서트를 열면서 활동 복귀 기지개를 켰다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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