나우즈, 8월 컴백…음악성 확장 기대

그룹 나우즈(NOWZ)가 올여름 새로운 모습으로 돌아온다.

소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면 나우즈는 오는 8월 컴백을 목표로 준비에 박차를 가하고 있다. 올해 3월 발매한 첫 일본 EP 'NOWZ'에 이어 한층 성숙해진 음악 세계를 펼칠 예정이다.

나우즈는 지난해 '나우어데이즈(NOWADAYS)'에서 '나우즈(NOWZ)'로 팀명을 리브랜딩하며 팀의 방향성을 새롭게 정립했다. 지난해 7월 첫 번째 미니앨범 '이그니션(IGNITION)'을 발매하고 초동(발매 첫 주 판매량) 15만 장을 돌파하며 자체 커리어 하이를 기록했다. 특히 소속사 직속 선배 아이들 우기가 프로듀싱한 선공개 싱글 '자유롭게 날아 (Feat. 우기 (YUQI))'로 중국 QQ뮤직 신곡 일간 차트 1위를 기록하며 첫 음원 차트 정상에 올랐다.

이후 '33주년 한터뮤직어워즈 2025'와 'ASEA 2026'에서도 2년 연속 각각 '블루밍 스타상'과 '핫 트렌드상'을 수상하며 성장세를 입증했다. 또한 최근에는 현빈의 첫 자작곡 디지털 싱글 '우리의 시작'을 비롯해 시윤의 '세이브 미(Save me)', 진혁의 '로즈(ROSE)'까지 멤버들의 자작곡을 연이어 공개하며 그룹의 색깔을 더욱 공고히 했다. 퍼포먼스와 함께 작사, 작곡에서도 꾸준히 활동 영역을 넓혀온 나우즈가 이번 컴백에서는 어떤 음악 세계를 보여줄지 기대가 모인다.

이에 앞서 나우즈는 지난 23일 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 ‘두 잇 나우(Do it NOW)’ 예고편을 공개하며 다섯 멤버의 도파민 터지는 일상과 유쾌한 호흡을 예고했다.

26일 오후 7시 나우즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 '두 잇 나우'는 2024년 데뷔 이후 선보인 자체 콘텐츠를 확장한 예능형 콘텐츠다. 공개된 예고편에는 멤버들이 직접 로고송 제작에 나서는 모습부터 전생 체험, 찜질방에서 펼쳐지는 추억의 게임, 연습실에서 진행한 댄스 게임, 멤버들의 여행기까지 다양한 에피소드가 담길 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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