롯데시네마 ‘이상준쇼 – 솔로파티’, 예매 오픈 1분 만에 전석 매진

개그맨 이상준의 스탠드업 코미디 공연 ‘이상준쇼 – 솔로파티’가 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록하며 흥행을 예고했다.

롯데시네마는 MBC C&I가 주최·주관하는 ‘이상준쇼 – 솔로파티’가 예매 오픈 1분 만에 전석 매진되었다고 밝혔다. 이번 공연은 오는 6월 26일, 7월 10일, 7월 24일 총 3일간 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 개최된다. 현장 관객과 소통하는 참여형 코너를 중심으로 연애, 결혼 등 일상 속 에피소드를 이상준 특유의 입담으로 풀어낼 예정이다.

이번 공연은 영화관이 보유한 하드웨어 인프라를 적극적으로 활용해 관람 몰입도를 높인 것이 특징이다. 관객들은 극장 내 프리미엄 소파석에서 공연을 관람하게 되며, 대형 스크린과 스피커 시스템을 통해 이상준의 표정과 재치 있는 멘트, 객석의 리액션을 생생하게 즐길 수 있다.

이와 함께 롯데시네마는 공연 관람의 재미를 더할 F&B 상품으로 맥주와 나초가 포함된 ‘이상준쇼 콤보’를 출시한다. 맞춤형 먹거리를 함께 제공함으로써 오직 영화관 공연에서만 느낄 수 있는 차별화된 경험을 제안한다는 계획이다.

최근 롯데시네마는 단순한 영화 관람을 넘어 라이브뷰잉, 팬미팅, 라이브 공연, 이머시브 공연 등 장르의 경계를 허문 다채로운 얼터너티브 콘텐츠를 꾸준히 확장해 오고 있다. 이번 스탠드업 코미디 공연 역시 공간을 다각도로 활용해 관객들에게 색다른 즐길 거리를 제공하려는 시도의 일환이다.

롯데시네마 관계자는 “영화관 고유의 인프라는 다양한 포맷의 콘텐츠를 생생하게 구현하기에 적합한 장소”라며 “앞으로도 영화뿐만 아니라 다양한 시도를 통해 관객들에게 새로운 즐거움을 제공하는 복합 문화 공간으로 거듭나겠다”고 전했다.

한편, ‘이상준쇼 – 솔로파티’에 대한 자세한 정보는 티켓링크 및 롯데시네마 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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