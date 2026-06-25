장한음, 신곡 ‘친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아’ 7월 발매

솔로 아티스트 장한음이 오는 7월 초 새로운 디지털 싱글을 발표하고 가요계에 컴백한다.

소속사 ESN은 25일 오전 “장한음이 오는 7월 2일 다섯 번째 디지털 싱글 ‘친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아’를 발매한다”고 밝혔다. 신곡 음원과 뮤직비디오는 당일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 동시에 베일을 벗을 예정이다.

컴백 발표와 함께 공식 SNS 채널을 통해 신곡의 첫 번째 콘셉트 포토도 함께 공개됐다. 사진 속 장한음은 교복을 입은 채 하이틴 영화 속 주인공을 연상시키는 비주얼과 눈빛을 선보이며 시선을 모았다. 소속사 측은 “이번 싱글은 늘 변함없는 응원을 보내주는 팬들을 위해 준비한 선물 같은 컴백”이라며 “장한음만의 청량한 감성을 만날 수 있을 것”이라고 설명했다.

이번 신보는 지난 3월 발매했던 EP 2집 ‘DAYDREAM’ 이후 약 3개월 만에 초고속으로 선보이는 앨범이다. 장한음은 직전 앨범을 통해 음악적 역량과 장르적 스펙트럼을 넓히며 솔로 아티스트로서의 가능성을 증명한 바 있다. ESN 측은 “신곡을 통해 장한음이 만들어갈 새로운 청춘 서사에 많은 기대와 관심을 부탁드린다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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