고보결, 같은 작품·다른 인물로…연극 ‘꽃, 별이 지나’ 복귀

배우 고보결이 지난 16일 막을 올린 연극 ‘꽃, 별이 지나’를 통해 관객들과 만나고 있다.

연극 ‘꽃, 별이 지나’는 제주도를 배경으로 가족과 친구 간의 상처, 그리고 원치 않는 이별의 고통을 겪은 인물들의 이야기를 담은 작품이다.

이번 공연에서 고보결은 2년 만에 같은 작품의 다른 인물로 무대에 올라 배역 전환을 선보였다. 지난 무대에서 아픔을 지닌 캐릭터 ‘지원’ 역을 맡아 섬세한 감정을 표현했던 고보결은, 이번 시즌에는 제주도에서 꽃집을 운영하는 주인공 ‘미호’ 역으로 변신했다. 고보결은 과거의 아픔과 마주하며 성장해 나가는 미호의 서사를 깊이 있는 감정 연기로 풀어내며 관객들의 몰입도를 높이고 있다.

새로운 캐릭터로 무대에 오른 고보결은 소속사를 통해 “지난 시즌엔 지원이의 아픔에 집중하고 그와 같은 사람들의 입장에 공감해 보는 시간이었다면, 이번엔 미호가 느낀 많은 상실감과 그것 또한 삶의 일부임을 받아들이며 살아가는 태도를 배웠다”고 소감을 밝혔다.

이어 작품의 관전 포인트에 대해 “이 작품은 여백을 많이 품고 있는 것 같다”라며 “관객분들의 상상력과 개인의 이야기들로 그 여백을 채우고, 또 비우는 시간이 되셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

그동안 무대와 매체를 넘나들며 진정성 있는 행보를 이어온 고보결이 출연하는 연극 ‘꽃, 별이 지나’는 현재 서울 대학로 NOL 서경스퀘어 스콘 1관에서 공연을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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