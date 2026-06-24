“애 둘 엄마 맞나요?” 강소라, 20kg 감량 후 뽐낸 순백의 드레스 자태 [스타★샷]

강소라가 흰 드레스로 우아한 자태를 뽐냈다. 출처=강소라 SNS

배우 강소라가 순백의 드레스 자태를 선보이며 탄탄한 몸매를 자랑했다.

지난 23일 강소라는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “글로벌 OTT 시상식 사회 보고 왔어요. 수상하신 모든 분 축하드립니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 강소라는 한쪽 어깨를 과감하게 드러낸 화이트 오프숄더 드레스를 입고 포즈를 취했다. 깔끔하게 묶어 올린 머리 모양과 흰 꽃 배경이 어우러져 우아한 분위기를 자아냈다. 특히 군살 없는 슬림한 실루엣과 건강미 넘치는 몸매가 눈길을 끌었다.

이날 강소라는 배우 안재현과 함께 공동 진행자로 무대에 올라 매끄러운 진행 실력을 선보였다.

한편 두 아이의 엄마인 강소라는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 첫째 출산 후 식단 관리로만 20kg을 감량한 비결을 공유해 화제를 모았다. 당시 그는 밥 대신 양배추와 브로콜리를 갈아서 주식처럼 먹으며 체중을 감량했다고 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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