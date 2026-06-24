오상진♥김소영, 폭풍성장 딸 수아 근황…“단발머리 너무 예뻐” 랜선 이모들 발칵

김소영이 딸 수아의 달라진 헤어스타일을 공개했다. 출처=김소영 SNS

아나운서 출신 방송인 오상진·김소영 부부가 ‘폭풍 성장’한 딸 수아의 근황을 공유했다.

지난 23일 김소영은 자신의 소셜미디어를 통해 ‘무엇이든 물어보세요’(무물) 진행하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 김소영은 “달밤에 수아와 운동하러”라는 글과 함께 딸 수아가 실내에서 줄넘기를 하고 있는 영상을 게재했다. 영상 속 수아는 몰라보게 자란 모습으로 열심히 운동에 집중하고 있다.

특히 눈길을 끈 것은 수아의 새로운 헤어스타일이었다. 단발머리로 변신한 수아의 모습을 본 네티즌들은 “수아 머리 자른 사진 더 보여달라”, “단발머리가 너무 예쁘다” 등 뜨거운 반응을 보였다. 이에 김소영은 “이모들 감사합니다”라고 화답하며 훈훈함을 자아냈다.

이어 김소영은 남편 오상진이 딸과 함께 탁구를 치거나 줄넘기를 하며 단란한 시간을 보내는 일상 영상도 추가로 공개해 눈길을 끌었다.

한편 오상진과 김소영은 지난 2017년 결혼해 슬하에 2019년생 딸 수아를 두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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