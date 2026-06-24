‘10㎏ 감량’ 안은진, 헬스장 거울 셀카 공개…민소매로 드러난 슬림 자태

안은진이 최근의 일상 사진을 공유했다. 출처=안은진 SNS

배우 안은진이 작품 준비를 위해 10㎏을 감량한 후 몰라보게 날씬해진 근황을 전했다.

24일 안은진은 자신의 소셜미디어에 “6월”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안은진은 헬스장 거울 앞에서 자신의 모습을 촬영하고 있다. 그는 하얀색 민소매 운동복 차림에 이어폰을 꽂은 채 운동에 집중하는 모습이다. 특히 머리를 높게 묶어 올린 채 화장기 없는 수수한 맨얼굴로 건강미 넘치는 일상을 드러내 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 파란색 야구모자를 깊게 눌러쓴 채 커피를 마시는 모습이 담겼다. 안은진은 푹 눌러쓴 모자에 얼굴이 다 가려질 정도로 유독 작고 가녀린 얼굴을 자랑했다.

한편 안은진은 최근 차기작인 KBS 2TV 드라마 ‘너 말고 다른 연애’의 캐릭터 준비와 철저한 컨디션 관리를 위해 10㎏을 감량한 것으로 알려졌다. 그는 과거에도 자신의 소셜미디어를 통해 방울토마토와 참외, 달걀 등으로 구성된 저칼로리 식단을 공개하며 꾸준한 자기관리를 이어오고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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