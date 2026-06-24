최형우가 뛰었다, 시즌 1호 도루…역대 최고령 기록까지

사진=삼성라이온즈 제공(자료)

‘베테랑’ 최형우(삼성)가 뛰었다.

최형우가 인상적인 장면을 만들어냈다. 24일 서울 잠실구장에서 열린 LG와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 원정경기에 5번 및 지명타자로 선발 출전해 도루를 기록했다.

0-0으로 맞선 2회 초였다. 최형우는 1사 주자 없는 상황서 첫 타석을 맞이했다. 상대 선발투수 앤더스 톨허스트를 상대로 볼넷을 골라냈다. 2사 후 류지혁의 타석서 도루를 감행했다. LG 배터리가 타자에만 집중하고 있는 틈을 파고든 것. 안전하게 서서 2루에 들어섰다.

시즌 1호. KIA 소속이었던 지난해 9월10일 삼성전(광주) 이후 287일 만이다. 평소 보기 어려운 장면이다. 이날 도루까지 통산 도루 개수가 31개에 불과하다. 나아가 역대 최고령 도루 기록(42세6개월8일)까지 썼다. 종전 기록은 SSG서 뛰었던 추신수가 작성했던 42세27일이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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