에스파 윈터 “번식장 갈 뻔한 아이…” 품종견 의혹 잠재운 ‘감동 미담’

에스파 멤버 윈터. 출처=윈터 SNS

그룹 에스파 멤버 윈터가 최근 입양한 반려견을 둘러싼 악성 루머에 대해 직접 해명했다.

지난 23일 윈터는 팬 소통 플랫폼 라이브 방송을 진행하던 중 반려견의 입양 경로를 묻는 질문에 “보호소에서 데려온 아이”라고 답했다.

그는 “아기가 원래 경매장에 있었는데 아무도 데려가지 않아 번식장으로 갈 위기에 처해 있었다고 들었다”며 “그걸 보호소에서 구조했고, 내가 최종적으로 입양하게 됐다”고 설명했다.

앞서 윈터는 지난 18일 자신의 소셜미디어(SNS)에 강아지 사진을 올리며 반려견을 새 가족으로 맞이한 사실을 공개했다. 이후 팬들과 소통하며 반려견과의 일상을 공유해 왔다.

그러나 일부 온라인 커뮤니티에서는 해당 반려견이 어린 품종견으로 보인다는 이유만으로 보호소가 아닌 펫숍에서 돈을 주고 구매한 것이 아니냐는 무분별한 추측을 제기했다. 윈터는 이번 라이브 방송을 통해 유기견 보호소에서 적법하게 입양했음을 명확히 밝히며 근거 없는 루머를 일축했다.

한편 윈터가 속한 에스파는 최근 정규 2집 ‘레모네이드’를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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