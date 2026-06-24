한 단계 고도화된 환경…체육공단, 생성형AI ‘KSPO-GPT’ 구축

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 보다 안전하게 내부 네트워크를 활용할 수 있는 생성형 인공지능(AI) 플랫폼인 ‘KSPO-GPT’를 구축했다.

체육공단은 지난해 7월 챗지피티, 제미나이 등 다양한 최신 인공지능(AI) 모델을 무제한으로 선택·활용할 수 있는 외부망 인공지능(AI) 플랫폼을 도입, 전 임직원에게 제공한 바 있다. 사용량만 보면 도입 후 1년 만에 40배 이상 늘었다. 다만, 외부망이라는 제한적 운영으로 사내 자료의 직접 활용에는 한계가 있었다.

이번 ‘KSPO-GPT’는 외부 인터넷과 분리된 내부 망을 이용하는 것이 특징이다. 정보 유출 위험을 원천 차단하고, 고성능 ‘H200 GPU’를 기반으로 안정적인 추론 성능을 확보한 것. 체육공단은 이번 서비스 시행으로 일반 업무 영역(외부망)과 핵심·민감 업무 영역(내부망) 인공지능(AI)을 동시 운영하며 전사적 인공지능 전환(AX) 환경을 한 단계 더 고도화했다. 24일부터 임직원 서비스를 시작했다.

기대 요소가 많다. 임직원 누구나 대화형 UI를 사용할 수 있다. 직관적으로 사용이 가능한 기술이다. 나아가 사내 문서, 규정 등 내부 지식에 대한 검색증강생성(RAG) 기술이 적용된 12종의 인공지능(AI) 업무 비서 서비스 또한 활용할 수 있다. 이로써 복잡한 규정이나 행정 절차를 빠르게 확인할 수 있는 것은 물론, 답변의 근거도 함께 제시받아 업무 정확성과 신뢰성까지 높일 수 있게 됐다.

체육공단 관계자는 “내부 업무의 인공지능(AI) 전환은 그 자체가 목적이 아니라 국민께 더 나은 스포츠 행정 서비스를 제공하기 위한 수단”이라며 “KSPO-GPT를 발판으로 전 사업 영역에서 국민이 체감할 수 있는 혁신적인 변화를 만들어 가겠다”고 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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