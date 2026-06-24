“제시니까 소화 가능”…한뼘 핫팬츠에 털부츠 신은 독보적 몸매 [스타★샷]

제시가 파격적인 무대 의상을 선보였다. 출처=제시 SNS

가수 제시가 파격적인 무대 의상으로 탄탄한 몸매를 과시했다.

24일 제시는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “Mongolia, your energy was everything”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제시는 자유분방하고 이국적인 매력이 물씬 풍기는 스타일을 선보였다. 주황색 계열의 튜브톱에 화려한 비즈 장식과 아래로 늘어진 여러 겹의 줄로 화려함을 더했다. 아주 짧은 검은색 핫팬츠 위에는 금색 체인 벨트와 명품 로고가 박힌 검은색 가죽 벨트를 겹쳐 매고 깃털 장식을 달아 포인트를 주었다. 다리에는 무릎까지 오는 풍성하고 짙은 갈색의 퍼 부츠를 신어 강렬한 느낌을 자아냈다. 팔에는 은은하게 비치는 어두운 색상의 워머를 착용해 세련미를 더했다.

이를 본 누리꾼들은 “갈수록 더 섹시해진다”, “무대 위에서 가장 멋있다”, “제시만 소화할 수 있는 패션” 등의 다양한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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