오렌지 군단-사무라이, 마지막까지 뜨겁다… AI가 본 F조 최종 결말은?

사진=AP/뉴시스

48개국이 펼치는 치열한 승부 속에서 전력, 최근 경기력, 득·실점 추이, 선수 구성 등 수많은 변수가 경기 결과를 좌우한다. 세계비즈앤스포츠월드는 인공지능(AI) 시대를 맞아 월드컵 기간 ‘AI 시뮬레이션’과 ‘AI 매치 재구성’을 통해 주요 경기를 분석한다. 경기 전에는 데이터를 기반으로 승부를 예측하고, 경기 후에는 핵심 장면과 승부처를 재조명한다. 더불어 대회 기간 주목할 만한 ‘빅매치’를 선정해 AI가 읽어낸 승부의 향방과 실제 결과를 차례로 짚어본다

“F조는 마지막까지 뜨거운 화약고다.”

개막 전부터 ‘죽음의 조’로 관심을 모은 2026 FIFA 북중미 월드컵 F조의 순위 경쟁은 여전히 안갯속이다. 네덜란드와 일본은 조 1위를 다투고, 스웨덴은 극적 순위 반전을 노린다. 세 팀의 이해관계가 얽힌 가운데 두 경기장서 마지막 승부가 펼쳐진다.

튀니지-네덜란드전과 일본-스웨덴전은 26일 오전 8시 각각 미국 캔자스시티 스타디움과 댈러스 스타디움서 동시에 열린다. 네덜란드와 일본은 나란히 1승1무(승점 4), 골득실 +4다. 맞대결도 2-2로 비겼지만 다득점에서 총 7골을 넣은 네덜란드가 일본보다 한 골 앞서 선두에 올라 있다.

네덜란드와 튀니지는 전력 차이가 뚜렷하다. 반면 일본과 스웨덴의 맞대결은 최대 격전지 중 하나로 꼽힌다. AI의 시선도 마찬가지다. 약 1만 차례 분석한 결과 일본 승리 42%, 무승부 30%, 스웨덴 승리 28%로 나타났다. 일본이 근소하게 앞선 형국이지만, 승부의 추를 속단하기도 이르다는 평가다.

일본은 비기기만 해도 조 2위 이상을 확보하고, 승리하면 네덜란드 경기 결과에 따라 선두 탈환도 가능하다. 승점 3(1승1패)의 스웨덴은 일본을 꺾으면 최소 조 2위를 확보한다.

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패배가 곧 탈락을 뜻하는 것은 아니다. 이번 대회에선 12개 조 3위 가운데 상위 8개 팀도 32강에 오른다. 24일 현재 스웨덴은 각 조 3위 비교에서 선두이고, 일본도 패하더라도 승점 4를 유지한다. 다만 패배 점수 차에 따라 골득실이 깎이고 다른 조 결과를 기다려야 할 수 있다. 경우의 수 없이 토너먼트로 향하려면 일본은 최소 무승부, 스웨덴은 승리가 필요하다.

일본은 앞서 튀니지를 4-0으로 완파하며 기세를 올렸다. 우에다 아야세가 2골 1도움으로 공격을 이끌었다. AI는 우에다의 빼어난 오프 더 볼(볼이 없을 때 움직임)이 스웨덴 수비를 흔들 것으로 내다봤다. 이 밖에도 가마다 다이치의 2선 침투와 이토 준야의 측면 돌파, 빠른 패스 전개 역시 주무기로 짚었다.

스웨덴은 빅토르 요케레스와 알렉산더 이사크 투톱으로 맞선다. AI는 “요케레스가 수비를 끌어당기면 이사크가 뒷공간을 파고드는 형태”라고 설명했다. 일본의 측면 수비가 전진한 뒤 공을 잃으면 둘의 역습이 위력을 발휘할 수 있다. 팀의 장신 제공권을 활용한 크로스와 세트피스도 스웨덴이 노릴 승부처다.

양 팀의 약점도 선명하다. 스웨덴은 네덜란드전 1-5 대패에서 드러난 느린 공수 전환과 벌어진 수비 간격을 바로잡아야 한다. 일본 역시 선두 탈환을 의식해 지나치게 전진했다가 역습에 노출되는 상황을 경계해야 한다. AI는 이 대결 구도를 “기민한 움직임으로 벼린 창(일본)과 힘으로 내리찍는 도끼(스웨덴)의 충돌”이라고 내다봤다.

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반대편 경기는 네덜란드의 우세가 뚜렷하다. AI는 네덜란드 승리 80%, 무승부 12%, 튀니지 승리 8%로 계산했다. 튀니지는 두 경기서 1득점 9실점에 그쳤다. “감독 교체 승부수에도 어수선한 분위기는 잡히지 않았다”는 것이 AI의 지적이다.

네덜란드에선 직전 스웨덴전서 나란히 두 골씩 넣은 코디 학포와 브라이언 브로비가 선봉에 선다. AI는 학포의 안쪽 침투와 브로비의 문전 장악력이 일찌감치 승부를 기울일 수 있다고 했다. 튀니지는 엘리에스 스키리를 중심으로 중원을 좁힌 뒤 역습을 노려야 한다.

AI가 제시한 최유력 스코어는 네덜란드의 3-0 승리와 일본의 2-1 승리다. 이 경우 네덜란드가 조 1위, 일본이 2위로 32강에 오른다. 32강에 오르면 각각 C조 1, 2위와 교차해서 만난다. 브라질과 만날 수도 있다는 의미다.

기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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