‘아이 둘 엄마’ 한그루, 군살 제로 밀착 민소매…감탄 자아내는 슬림핏 [스타★샷]

한그루가 편안한 일상의 모습을 공유했다. 출처=한그루 SNS

배우 한그루가 감각적인 패션과 함께 편안한 일상의 모습을 공유했다.

지난 23일 한그루는 자신의 SNS에 “공간, 작품, 가구, 조명이 자연스럽게 어우러진 감각적인 전시”라는 글과 함께 전시회장을 방문한 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 한그루는 몸에 부드럽게 밀착되는 베이지 색상의 니트 민소매 상의를 입고 세련된 분위기를 자아냈다. 세로 방향으로 짜인 줄무늬 패턴은 몸매 라인을 한층 더 날씬하게 돋보이게 만들었다. 특히 얇은 어깨끈 디자인으로 목선과 쇄골 라인을 시원하게 드러내며 여성스러운 매력을 강조했다.

하의로는 깔끔한 화이트 컬러의 바지를 선택해 탄탄한 각선미를 자랑했다. 무릎 아래로 내려오는 7부 길이에 밑단 옆 트임이 들어간 바지는 활동성과 경쾌한 느낌을 동시에 잡았다.

이를 본 누리꾼들은 “공간도 한그루도 너무 예쁘다”, “언니에게 너무 잘 어울리는 공간이다”, “모델이 좋으니 공간도 더 살아난다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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