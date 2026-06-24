스마일게이트 ‘미래시’, 사전예약 오픈…‘애니메 엑스포’ 참가 기념

▲스마일게이트 제공

스마일게이트가 글로벌 서브컬처 시장을 겨냥한 신작 ‘미래시: 보이지 않는 미래’의 본격적인 출시에 앞서 이용자 확보에 나섰다. 차별화된 전투 시스템과 탄탄한 개발진을 앞세운 신작이 새로운 기대작으로 자리 잡을 수 있을지 관심이 모인다.

스마일게이트는 컨트롤나인이 개발 중인 수집형 RPG 미래시: 보이지 않는 미래의 사전예약 페이지를 오픈했다고 24일 밝혔다.

이번 사전예약은 북미 최대 규모 서브컬처 행사인 애니메 엑스포 참가를 기념해 진행된다. 이용자는 공식 사전예약 페이지를 통해 연락처를 등록하는 방식으로 참여할 수 있다.

미래시는 ‘승리의 여신: 니케’, ‘세븐나이츠2’ 등 인기 서브컬처 게임 개발 경험을 가진 핵심 인력들이 모여 설립한 컨트롤나인의 첫 신작이다. PC와 모바일을 아우르는 크로스 플랫폼 출시를 목표로 개발되고 있다.

특히 승리의 여신: 니케 등 다수의 서브컬처 프로젝트에 참여한 김형섭(혈라) 일러스트레이터가 아트 디렉터로 합류해 독창적인 비주얼을 선보일 예정이다.

게임은 시공간이 교차하는 세계관을 배경으로 한다. 주인공 의원이 엔데, 티에리아, 이츠카 등 개성 있는 캐릭터들과 함께 멸망 위기에 놓인 시대를 구하는 이야기다.

전투 시스템에도 차별점을 더했다. 미래시는 캐릭터의 위치와 이동을 전략 요소로 활용하는 위치 기반 실시간 턴제 방식을 적용해 기존 수집형 RPG와 다른 전투 경험을 제공할 계획이다. 시공간이라는 게임의 핵심 설정을 전투 방식에도 반영해 전략성과 몰입도를 높였다.

스마일게이트 미래시 사업 총괄 한재영 이사는 “애니메 엑스포 참가를 계기로 글로벌 이용자들에게 미래시를 소개하고 더욱 긴밀하게 소통하기 위해 사전예약 페이지를 오픈했다”며 “앞으로도 다양한 채널을 통해 게임 관련 소식을 순차적으로 공개할 예정”이라고 밝혔다.

미래시의 정식 출시 일정은 아직 공개되지 않았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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