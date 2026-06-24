라이즈, 신보 'II'(투) 글로벌 호평 릴레이

두 번째 미니앨범으로 컴백한 그룹 라이즈(RIIZE)가 미국과 영국의 주요 권위 있는 매체들로부터 호평을 받으며 글로벌 영향력을 증명하고 있다.

라이즈의 신보 ‘II’(투)에 대해 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)는 “라이즈의 자유로움과 자신감을 만날 수 있다”고 소개하며, “다양한 사운드를 넘나들면서도 자신들의 음악적 정체성인 ’이모셔널 팝‘을 고수한다”고 평가했다. 지니어스(Genius) 역시 “K팝에서 가장 역동적인 그룹 중 하나로 정체성을 다져가고 있다”고 조명했으며, 폭스 13 시애틀(FOX 13 Seattle)은 타이틀곡 ‘Do your dance’를 언급하며 “모든 트랙이 타이틀곡이어도 손색없을 정도”라며 장르적 확장을 극찬했다. 패션 매거진 브이 매거진(V Magazine)은 뮤직비디오 촬영 현장 독점 이미지와 함께 “중독적인 훅과 역동적인 안무로 자신들의 시그니처를 강조한다”고 분석했다.

영국 음악 매체들의 호평도 이어졌다. 음악 전문 매거진 클래시(CLASH)는 라이즈가 글로벌 페스티벌 무대를 거치며 찾은 자신감에 주목하며 “정직함을 바탕으로 한층 성장한 넥스트 스텝으로 나아가고 있으며, 사운드의 시도를 주저하지 않는 그룹”이라고 설명했다. 또 다른 음악 전문지 도크(DORK)는 “라이즈 앨범의 핵심은 자기 표현”이라며 “타이틀곡은 무언가를 즐기기 위해 완벽할 필요는 없다는 이야기를 담고 있다”고 공감을 표했다.

이러한 외신의 호평 속에 라이즈는 압도적인 차트 성과를 거두고 있다. 지난 15일 발매된 이번 미니앨범은 발매 나흘 만에 음반 판매량 100만 장을 돌파하며 그룹 통산 네 번째 밀리언셀러에 등극했다.

더불어 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 6개 지역 1위를 비롯해 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위, QQ뮤직 ‘플래티넘’ 인증 및 디지털 앨범 판매 주간 차트 1위를 차지했다. 일본에서도 AWA 실시간 급상승 차트 1위, 레코초쿠 위클리 앨범 랭킹 1위에 오른 데 이어 국내 한터차트 주간 1위까지 휩쓸며 글로벌 음악 시장을 강타했다.

한편, 라이즈는 오늘(24일) MBC M·MBC every1 ‘쇼! 챔피언’ 무대를 시작으로 본격적인 국내 컴백 방송 활동에 돌입한다. 이들은 25일 Mnet ‘엠카운트다운’과 MBC FM4U ‘김이나의 별이 빛나는 밤에’에 출연하며, 27일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 28일 SBS ‘인기가요’ 등 이번 주 음악 방송과 라디오를 종횡무진하며 컴백 열기를 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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