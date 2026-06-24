SF9, 데뷔 10주년 기념 일본 스페셜 앨범 ‘About Love’ 오늘(24일) 발매

그룹 SF9(에스에프나인)이 데뷔 10주년을 기념하는 일본 스페셜 앨범을 선보였다.

SF9은 오늘(24일) 0시 스페셜 앨범 ‘About Love’(어바웃 러브) 일본 에디션의 전곡 음원을 정식 공개했다. 이번 신보는 지난 3월 SF9이 국내에서 먼저 선보였던 동명의 스페셜 앨범을 일본 시장에 맞추어 재구성한 에디션이다.

이번 앨범에는 기존 국내 앨범 수록곡 전체를 비롯해, 타이틀곡 ‘Love Comes Slowly’와 수록곡 ‘내가 그리움이 되면 (Fade Into Memories)’의 일본어 버전이 새롭게 추가되어 총 9개 트랙으로 풍성하게 채워졌다.

스페셜 앨범 ‘About Love’는 사랑에 관한 다채로운 서사를 담아낸 작품이다. 올해로 데뷔 10주년을 맞이한 SF9은 이번 앨범을 통해 지난 10년의 활동 궤적을 돌아보는 동시에, 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들을 향한 감사와 애정을 다양한 사랑의 언어로 표현했다. 특히 앨범의 전곡을 발라드로 구성함으로써, 그간 무대 위에서 보여주었던 강렬한 에너지와는 대비되는 깊고 진정성 있는 음악적 감성을 담아낸 것이 특징이다.

일본 스페셜 앨범 발매와 함께 데뷔 10주년 활동에 박차를 가한 SF9은 일본 현지 프로모션 및 공연을 통해 팬들과의 소통을 이어간다. 이들은 오는 27일 오사카, 30일 도쿄에서 스페셜 팬미팅 ‘-LOVE LOVE LOVE-’(-러브 러브 러브-)를 연이어 개최하고 현지 팬들을 직접 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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