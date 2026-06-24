BTS 지민, 디올 쇼 참석차 출국…”공항 빛낸 존재감”

사진=Dior

디올 글로벌 앰버서더 지민이 6월 23일 오전 ‘Dior Men's Summer 2027 Collection Show’에 참석하기 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다고 24일 밝혔다.

이날 지민은 감각적인 스타일링을 소화하며 독보적인 존재감으로 현장에 있는 많은 이들의 시선을 집중시켰으며 디올 아이템으로 선보인 세련된 아우라로 패션 아이콘의 면모를 보였다.

사진=Dior

지민은 산뜻한 스카이 블루 컬러의 니트 탑과 블랙 레더 팬츠를 매치해 모던하면서도 시크한 분위기를 연출했다. 여기에 블랙 카프스킨 소재의 디올 아치(Dior Archie) 백과 디올 메달리온(Dior Médaillon) 벨트로 고급스러운 디테일을 더했다.

특히 디올 아치백에 선플라워 및 리프 백 참을 함께 매치해 전체적인 룩에 포인트를 주고 D De Dior 힐 첼시 부츠로 스타일리시한 무드를 배가했다. 세 가지 팬던트가 돋보이는 마이 디올(My Dior) 네크리스와 브레이슬릿을 착용해 특유의 우아함을 더했다.

한편 지민이 참석 예정인 ‘Dior Men's Summer 2027 Collection Show’는 현지시간 기준 6월 24일 오전 9시 진행된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]