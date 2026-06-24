‘21억 뷰’ 대기록…BTS ‘다이너마이트’로 자체 최고 신기록 경신

경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 무대를 진행 중인 방탄소년단. 사진=뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)이 대표곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 팀 자체 최초의 21억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

24일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 지난 2020년 8월 공개한 디지털 싱글 다이너마이트 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 이날 오전 8시께 21억 건을 넘어섰다.

지난해 9월 20억 뷰를 돌파한 지 9개월 만에 1억 뷰를 추가하며 자체 최고 기록을 또다시 경신했다. 앞서 지난 4월에는 해당 곡의 안무 버전 영상도 3억 뷰를 넘어서며 식지 않는 인기를 입증했다.

다이너마이트는 방탄소년단이 데뷔 후 처음으로 선보인 영어 곡으로, 밝고 경쾌한 디스코풍의 팝 장르다. 뮤직비디오는 활기찬 리듬과 역동적인 안무가 어우러져 시각적 즐거움을 준다. 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 경쾌한 안무와 멤버별 개성을 살린 동작이 특징이다.

방탄소년단은 이 곡을 통해 글로벌 음악 시장에서 독보적인 커리어를 쌓았다. 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100 1위에 올랐으며 통산 3주간 정상을 지켰다. 해당 차트에서는 총 32주간 머물며 장기 흥행했다.

글로벌 시상식에서의 성과도 돋보였다. ‘2020 MTV 유럽 뮤직 어워즈’에서 베스트 송을 받았고, ‘2021 빌보드 뮤직 어워즈’에서는 톱 셀링 송을 수상했다.

한편 방탄소년단은 21억 뷰를 달성한 다이너마이트 외에도 ‘작은 것들을 위한 시’ 19억 뷰, ‘DNA’ 16억 뷰 등 수십억 대 조회 수의 뮤직비디오를 다수 보유하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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