‘불꽃야구2’, 고교 최강 휘문고와 맞대결…‘모교’ 박용택→‘선발 욕심’ 오승환 주목

불꽃 파이터즈가 고교야구 최강 휘문고등학교와 대결을 펼친다. 휘문고 출신 캡틴 박용택을 비롯해 최근 팀에 합류한 오승환의 활약이 기대를 모은다.

불꽃 파이터즈는 오는 28일 고척 스카이돔에서 휘문고와 2026시즌 아홉 번째 직관을 치른다. 상대는 1907년 창단해 119년의 야구 역사를 자랑하는 ‘명문’ 휘문고다. 대한민국 야구사 최초로 노히트 노런, 고교 야구사 최초로 퍼펙트게임을 기록하며 메이저리거 이정후를 비롯해 임찬규, 박민우 등 프로 선수 120명을 배출한 팀이다.

최근에도 휘문고는 2026 고교야구 주말리그 전반기 서울권B 준우승, 2025 고교야구 주말리그 후반기 서울권C 우승, 2025 제59회 대통령배 전국고교야구대회 준우승이라는 화려한 성적을 거두고 있다. 임호윤, 김정현으로 구성된 원투 펀치는 물론, 고교 vs 대학 올스타전에도 발탁된 포수 유제민 등 탄탄한 전력을 보유했다.

앞서 불꽃 파이터즈는 특급 마무리 오승환과 만능 내야수 정훈을 영입한 바 있다. 특히 앞선 방송에서 선발 욕심을 드러내며 현장을 술렁이게 했던 오승환의 등판 여부가 관전 포인트다. 또한 정규직 전환을 노리는 ‘알바생’ 정훈이 쟁쟁한 엔트리를 뚫고 선발 출전의 기회를 잡을 수 있을지도 주목된다.

‘휘문고 출신’ 캡틴 박용택의 활약도 기대를 모은다. 평소 못 말리는 ‘휘문 사랑’을 표현해 온 그는 모교 후배들을 적으로 만나 양보 없는 승부를 펼칠 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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