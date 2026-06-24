옹성우 단독 팬미팅…청량함 가득이네 ‘팬클럽 선예매’ 개시

소속사 판타지오 소속 배우 옹성우의 단독 팬미팅 티켓 예매가 하루 앞으로 다가왔다.

옹성우의 단독 팬미팅 ‘2026 ONG SEONGWU FANMEETING <Let's go-ONG!>’가 오는 25일 오후 8시에는 멤버십 가입자를 대상으로 한 선예매가 먼저 시작되며, 이어서 다음 날인 26일 8시에 일반 예매가 오픈될 예정이다.

포스터 속 옹성우는 종이비행기를 든 채 환한 미소를 지으며 장난기 넘치는 분위기를 자아냈다. 특히 흰 티셔츠와 청바지 차림의 간결한 스타일링으로 특유의 청량하고 맑은 비주얼을 강조했다.

팬들과 더욱 가까이 교감하기 위해 마련된 이번 팬미팅은 다양한 무대와 토크, 참여형 프로그램으로 구성된다. 7월 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀(YES24 LIVE HALL)에서 개최된다. 당일 1시와 5시 30분, 총 2회에 걸쳐 진행되어 더 많은 팬과 만남을 가질 앞서 지난 18일 SNS 등을 공개된 티저 포스터도 팬들의 관심을 모으고 있다.

한편, 최근 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’의 출연을 확정 짓고 본업인 배우로서의 활발한 활동을 예고한 바 팬미팅 개최를 시작으로 작품 활동은 물론, 오랜 시간 응원을 보내준 국내외 팬들과의 꾸준한 소통을 긴밀하게 이어갈 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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