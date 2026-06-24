윤마치, tvN 월화극 ‘내일도 출근!’ OST 가창

싱어송라이터 윤마치(MRCH)가 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’의 두 번째 OST 가창자로 참여했다.

윤마치가 부른 ‘내일도 출근!’ OST Part.2 ‘퇴근길’은 오늘(24일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정식 발매된다. 신곡 ‘퇴근길’은 미디엄 템포의 발랄한 어쿠스틱 기타 리듬을 바탕으로, 하루 일과를 마치고 귀가하는 길의 설렘을 표현한 노래다. 윤마치는 특유의 힘 있는 보컬을 통해 해방감과 자유로움을 표현하며 직장인들의 정서를 겨냥한다.

특히 이번 곡은 “퇴근길, 퇴근하는 길이 너무 행복해, Beautiful So Beautiful, 달콤한 이 순간 가득 웃어봐” 등 직장인들의 일상을 직관적으로 반영한 솔직한 가사가 특징이다. 중독성 있는 멜로디와 현실적인 노랫말이 어우러져 리스너들에게 긍정적인 에너지를 전달할 예정이다.

OST가 삽입되는 tvN 월화극 ‘내일도 출근!’은 일상적인 권태기에 접어든 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 얽히며 서로에게 대체 불가능한 존재가 되어가는 과정을 그린 오피스 로맨스 작품이다. 치열한 회사 생활 속에서 꿈과 현실 사이를 고민하며 성장해 나가는 청춘들의 이야기를 현실감 있게 풀어내고 있다. 극본은 김경민 작가, 연출은 조은솔 감독이 맡았으며 스튜디오드래곤이 기획하고 스튜디오드래곤과 크로스픽쳐스가 공동 제작했다.

한편 가창을 맡은 윤마치는 지난 2019년에 데뷔한 싱어송라이터다. 편안한 사운드와 다채로운 보컬 스타일을 선보이며 ‘Peachy(피치)’, ‘초록’ 등 본인의 음악적 색깔이 담긴 곡들을 꾸준히 발표해 리스너들 사이에서 입지를 다져왔다.

윤마치의 목소리로 드라마의 분위기를 더할 ‘내일도 출근!’ 두 번째 OST ‘퇴근길’은 오늘 오후 6시 이후 음원 사이트에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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