‘네이마르 복귀’ 순풍 탄 브라질… AI는 스코틀랜드전 승리 확률 68% 전망

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48개국이 펼치는 치열한 승부 속에서 전력, 최근 경기력, 득·실점 추이, 선수 구성 등 수많은 변수가 경기 결과를 좌우한다. 세계비즈앤스포츠월드는 인공지능(AI) 시대를 맞아 월드컵 기간 ‘AI 시뮬레이션’과 ‘AI 매치 재구성’을 통해 주요 경기를 분석한다. 경기 전에는 데이터를 기반으로 승부를 예측하고, 경기 후에는 핵심 장면과 승부처를 재조명한다. 더불어 대회 기간 주목할 만한 ‘빅매치’를 선정해 AI가 읽어낸 승부의 향방과 실제 결과를 차례로 짚어본다

“삼바군단의 공격 퍼즐에 마지막 조각까지 돌아온다.”

브라질과 스코틀랜드는 25일 오전 7시 미국 플로리다주 마이애미 스타디움서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 C조 최종전을 치른다.

브라질은 모로코와 비긴 뒤 아이티를 꺾어 1승1무(승점 4)를 기록, 득실차에서 앞선 조 선두에 올랐다. 마찬가지로 아이티를 제압한 스코틀랜드는 모로코에 석패하며 1승1패(승점 3)로 3위다. 브라질은 32강 진출 확정을, 스코틀랜드는 사상 첫 조별리그 통과를 노린다.

인공지능(AI)은 브라질의 우세를 예상했다. 양 팀의 최근 흐름과 조별리그 두 경기 내용을 토대로 약 1만 차례 시뮬레이션한 결과 브라질의 승리 확률은 68%로 나타났다. 무승부는 21%, 스코틀랜드 승리는 11%였다. 가장 자주 나온 예상 결과는 브라질의 2-0 승리다.

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브라질이 아이티전서 마테우스 쿠냐의 멀티골과 비니시우스 주니오르의 득점으로 경쾌한 공격 리듬을 되찾은 점이 반영됐다.

최근 10경기 연속 득점을 이어갈 만큼 꾸준한 화력도 강점이다. 다만 스코틀랜드가 수비 숫자를 충분히 확보하고 중앙 공간부터 좁힐 가능성이 큰 만큼, 일방적인 대량 득점 경기가 되기는 어렵다는 게 AI의 분석이다.

승부처는 브라질의 측면 공격과 스코틀랜드의 중앙 봉쇄다. AI는 브라질을 향해 “왼쪽에 둔 비니시우스를 폭 넓게 활용해 일대일 돌파를 맡기고, 수비가 측면으로 몰리면 쿠냐와 루카스 파케타가 안쪽 공간을 파고들 것”이라는 전망을 내놨다.

Scotland's Scott McTominay protests to referee during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

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스코틀랜드는 포백 앞에 루이스 퍼거슨을 수비형 미드필더로 배치해 중앙 진입로를 막는 그림이 예상된다. 여기에 스콧 맥토미니와 존 맥긴이 압박과 전진을 맡는 방식이 점쳐진다. 중앙을 지키고 브라질의 공격을 바깥으로 밀어낸 뒤, 공을 빼앗으면 측면의 빈 공간을 빠르게 공략하겠다는 계산이다.

특히 맥토미니가 핵심이다. AI는 맥토미니가 중원에만 머무는 선수가 아니라, 기회를 포착하면 페널티박스까지 침투해 직접 마무리할 수 있는 자원이라고 짚었다. 브라질의 수비가 느슨해질 경우 그의 2선 침투와 중거리 슛이 알리송 베케르가 지키는 골문을 위협할 수 있다.

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브라질 벤치 쪽에도 이목이 쏠린다. 오른쪽 종아리 부상으로 앞선 두 경기서 모두 결장했던 네이마르가 대표팀 합류 후 처음으로 전체 훈련을 정상 소화했다.

룰라 브라질 대통령으로부터 ‘재택근무 선수’라는 마냥 웃지 못할 농담까지 들었다. 이번 복귀는 대표팀 주변의 불필요한 잡음을 잠재울 기회이기도 하다.

긴 시간 실전을 치르지 않은 만큼 선발보다는 후반 조커로 나설 가능성에 무게가 실린다. AI는 “스코틀랜드 수비의 체력과 간격이 흔들릴 무렵 곳곳에서 번뜩이는 패스를 찌르거나, 박스 부근에서 파울을 얻어내는 역할을 맡을 것”이라고 콕 집었다.

브라질이 측면에서 먼저 틈을 열지, 스코틀랜드가 중앙을 잠근 뒤 묵직한 역습 한 방을 꽂을지 마이애미의 마지막 수싸움에 시선이 쏠린다.

기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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