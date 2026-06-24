[북중미 모멘토] 수비수 맞아? ‘무뇨스 2G 연속골’ 콜롬비아, 민주콩고 꺾고 32강 확정

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공격수들이 좀처럼 열지 못한 골문을 수비수가 뚫는다. 콜롬비아가 오른쪽 풀백 다니엘 무뇨스의 2경기 연속골을 앞세워 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출을 확정했다.

콜롬비아는 24일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움서 열린 이번 대회 조별리그 K조 2차전에서 콩고민주공화국을 1-0으로 제압했다.

앞서 우즈베키스탄과의 1차전에서 3-1로 승리한 콜롬비아는 2연승(승점 6)을 달리며 조 선두를 지켰다. 최소 2위를 확보해 오는 28일 포르투갈과의 최종전 결과에 상관없이 토너먼트 진출권도 손에 넣었다. 포르투갈전에선 조 1위 자리를 놓고 맞붙을 예정이다.

경기는 콜롬비아의 일방적인 공세로 흘렀다. 축구 통계사이트 풋몹에 따르면 점유율 64%를 기록하며 슛 20개를 쏟아냈고, 이 가운데 9개가 유효슛으로 기록됐을 정도다. 그러나 민주콩고 골키퍼 리오넬 음파시가 8차례 선방을 선보이는 등 좀처럼 균형이 깨지지 않았다.

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전반 6분 무뇨스가 머리로 골망을 흔들었지만 오프사이드가 선언됐고, 하메스 로드리게스와 루이스 디아스의 슛도 잇달아 음파시에게 막혔다.

답답한 흐름을 끊은 주인공은 다시 무뇨스였다. 후반 31분 후안 페르난도 킨테로의 패스를 받은 뒤 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슛을 때린 것. 공은 수비수를 맞고 굴절돼 골망을 흔들었다.

‘골 넣는 수비수’다. 우즈베키스탄전서도 선제골을 넣었던 무뇨스는 두 경기 연속 득점하며 콜롬비아의 연승을 이끌었다.

한편 52년 만에 월드컵 본선에 오른 민주콩고는 1무1패(승점 1)에 머물렀다. 첫 경기에서 포르투갈과 1-1로 비기며 월드컵 첫 승점을 따냈지만, 콜롬비아에 맞서 득점 없이 패배를 떠안았다. 우즈베키스탄과의 최종전에선 조 3위로 32강에 오르기 위해 반드시 승리가 필요한 상황이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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