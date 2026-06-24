빅뱅, 20주년 월드투어 고양 콘서트 티저 공개…팬클럽 선예매 시작

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념 월드투어의 고양 콘서트 선예매 리마인드 포스터를 공개했다.

YG엔터테인먼트는 24일 빅뱅 공식 SNS를 통해 관련 포스터를 게재하며 투어의 시작을 알렸다. 이번 공연은 빅뱅이 약 9년 만에 개최하는 월드투어의 첫 장으로, 오랜 기간 팀을 기다려온 글로벌 팬들의 관심을 모으고 있다.

빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 ‘쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG’을 개최한다. 이번 한국 공연을 시작으로 빅뱅은 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 총 18개 도시에서 31회에 걸쳐 스타디움 및 돔급 공연장 투어를 진행할 예정이다. 향후 추가 개최 지역도 순차적으로 공개된다.

이번 고양 공연에서는 빅뱅의 활동기를 아우르는 히트곡 무대와 함께, 지난 20년간 축적된 음악적 결과물을 담은 연출이 리스너들을 찾을 전망이다. YG엔터테인먼트 측은 “빅뱅의 위상에 걸맞은 공연을 선보이기 위해 모든 역량을 집중하고 있다”라고 설명했다.

공연 티켓 예매는 오늘(24일)부터 시작된다. 선예매는 비스테이지 ‘BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP’ 가입자를 대상으로 진행되며, 사전에 예매처 멤버십 인증을 완료한 팬덤(V.I.P)에 한해 참여할 수 있다. 멤버십 미가입자를 위한 일반 예매는 다음 날인 25일 오픈된다.

국내 티켓은 쿠팡플레이 모바일 앱에서 예매 가능하며, 글로벌 티켓은 엔오엘 월드(NOL World)를 통해 구매할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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