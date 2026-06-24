이도현, 전 세계 어린이에 선한 영향력…유니세프 새 후원 캠페인 동참

사진=유니세프 한국위원회, <마리끌레르 코리아>

배우 이도현이 유니세프 후원 캠페인에 참여하며 선한 영향력을 발휘했다.

소속사 YH엔터테인먼트는 24일 "이도현이 유니세프 한국위원회의 새로운 후원 캠페인 '유니세프 엑설런스(UNICEF EXCELLENCE)'에 참여했다"고 밝혔다.

유니세프 엑설런스는 전 세계 어린이들이 빛나는 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원하기 위해 기획된 캠페인이다. 각 분야를 대표하는 9인이 재능기부 형식으로 캠페인 영상 및 화보 촬영을 진행했다.

사진=유니세프 한국위원회, <마리끌레르 코리아>

사진=유니세프 한국위원회, <마리끌레르 코리아>

화보 속 이도현은 올블랙 슈트를 완벽 소화하며 세련된 비주얼을 자랑했고, 진중한 모습으로 캠페인이 갖는 의미를 진정성 있게 표현했다.

이도현은 "많은 어린이들이 자기만의 꿈을 안고 달릴 수 있도록 유니세프 엑설런스와 함께 행동할 것"이라며 "저도 그 이름에 어울리는 어른이 되고 싶다"고 말했다.

군 전역 후 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 출연을 확정한 이도현은 영화와 드라마 등 다양한 작품에서의 수많은 러브콜은 물론 패션 분야에서도 많은 관심을 받고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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