현대차그룹, 정주영 서거 25주기 추모 음악회 CNN서 방영

현대자동차그룹은 지난 2월 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’이 CNN 프로그램 ‘쇼타임(Showtime)’을 통해 전 세계에 소개된다고 24일 밝혔다.

쇼타임은 주요 행사의 준비 과정과 뒷이야기를 다루는 CNN TV 시리즈다. 이번 에피소드에는 지난 2월 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 추모 음악회 본 공연과 사전 리허설, 무대 준비 과정 등이 담겼다.

이번 음악회는 정주영 창업회장 서거 25주기를 맞아 그의 삶과 철학, ‘사람을 위한 혁신’의 가치를 되새기기 위해 마련됐다. 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 참여했다.

공연은 한 대의 피아노를 함께 연주하는 듀오 무대와 두 대의 피아노 협연, 네 대의 피아노 합주로 구성됐다.

김선욱과 조성진은 슈베르트의 ‘네 손을 위한 환상곡 f단조, D.940’을 연주했다. 선우예권과 임윤찬은 라흐마니노프의 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번, Op.17’을 선보였다. 마지막 무대에서는 네 명의 연주자가 바그너의 ‘탄호이저 서곡’과 리스트의 ‘헥사메론’을 네 대의 피아노 편성으로 연주했다.

방송에는 연주자들이 리허설 과정에서 해석을 조율하고 합주를 완성하는 모습도 포함됐다.

공연 준비 과정도 소개된다. 제작진은 미국 뉴욕 퀸즈 아스토리아에 있는 스타인웨이 공장을 찾아 그랜드 피아노 제작 과정을 촬영했다. 한 대의 피아노를 완성하기 위해 1년 동안 1만2000개 이상의 부품을 조립하는 과정이 방송에 담길 예정이다.

예술의전당에서 네 대의 피아노를 공연에 맞게 준비하는 과정과 이종열 조율사의 조율 작업도 소개된다. 이 조율사는 한국 최초의 조율 명장이다.

현대차그룹 관계자는 “공연뿐 아니라 무대가 완성되기까지의 준비 과정을 전 세계에 소개하게 됐다”며 “완성도를 높이기 위한 노력과 창업회장의 정신이 함께 전달되길 기대한다”고 말했다.

CNN ‘쇼타임’의 정주영 서거 25주기 추모 음악회 편은 27일 오후 4시30분 CNN 인터내셔널 채널에서 방송될 예정이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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