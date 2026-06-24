한·불 음악 협력 새 장 ‘페트 드 라 뮈지크+’…JYP 등 K-팝 송캠프 참여

[사진=리웨이뮤직앤미디어 제공]

'페트 드 라 뮈지크+'가 한국과 프랑스 음악계 교류를 활성화하는 성과를 거두며 마무리됐다.

주한프랑스대사관은 지난 2∼22일 국내에서 '페트 드 라 뮈지크+ 2026'(FDM+)를 열었다. 'FDM+'는 올해 주한프랑스대사관에서 처음으로 선보인 행사다. 핵심 음악 산업을 중심으로 'K팝 아틀리에 송캠프' 그리고 비즈니스 콘퍼런스로 이뤄지는 프로그램이다.

'K팝 아틀리에 송캠프'에서는 주한프랑스대사관, 프랑스국립음악센터, JYP 엔터테인먼트, 앰플리파이드, 비욘드 러브, 살폿 뮤직 그룹, 리웨이뮤직앤미디어 등 국내외 다양한 음악 기업·기관이 참여해 16곡의 데모 곡을 완성했다. 해당 곡들은 향후 K-팝 음악 레이블들에게 피칭될 예정이다.

'FDM+ 콘퍼런스'에서는 필립 베르투 프랑스 대사의 개회사로 시작돼 3주 동안 한국과 프랑스의 산업을 대표하는 30여명의 전문가가 참가했다. '볼룸 & 보깅 문화 : 문화를 연결하고 사회를 잇다', 'K팝에서 글로벌 팝으로: 경계 없는 음악을 다시 생각하다', '음악 페스티벌 : 국제 아티스트를 위한 새로운 관문', '마케팅 전략: 인사이트, 협업, 그리고 글로벌 확장', '전자음악씬의 여성들: 클럽 문화를 다시 쓰다', '음악 산업 속 AI와 저작권 : 통제, 창작 그리고 가치의 미래' 등 다양한 주제를 망라했다. 이를 통해 한국과 프랑스의 글로벌 시장 공동 확장 전략, 문화 다양성, 여성 창작자 생태계, AI 시대 음악 산업의 변화 등 다양한 현안을 공유하고 교류했다.



'페트 드 라 뮈지크'는 음악을 거리로 이끌어 누구나 자유롭게 즐길 수 있는 문화로 만들겠다는 철학 아래 1982년 프랑스에서 시작된 글로벌 음악 축제다. 올해는 한·불 수교 140주년을 기념해 서울을 비롯한 전국 11개 도시에서 40개 이상의 프로그램이 개최되는 등 역대급 규모로 진행됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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