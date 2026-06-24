김다나, 따뜻한 위로 담은 ‘이렇게 좋은날’ 신곡 공개

사진=엠브로스엔터테인먼트

가수 김다나가 정통 트로트의 감성과 따뜻한 위로를 담은 신곡 '이렇게 좋은날'을 발표했다고 24일 밝혔다.

23일 엠브로스엔터테인먼트에 따르면 김다나는 최근 새 싱글 '이렇게 좋은날'을 공개하고 본격적인 활동에 나섰다.

좋은 사람과 함께하는 평범한 일상의 가치를 노래한 이번 곡은 정통 트로트 특유의 친근한 정서와 공감의 메시지로 리스너들의 마음을 사로잡고 있다.

신곡 '이렇게 좋은날'은 대한민국 트로트계를 대표하는 작곡가 박성훈이 곡을 쓰고 히트 작사가 박진복이 노랫말을 맡아 완성도를 높였다. 편곡에는 정환·송선호가 참여해 정통 트로트의 정서와 현대적인 감각을 조화롭게 녹여냈다.

곡은 특별한 성공이나 화려한 순간보다 좋은 사람과 함께 웃고 이야기 나누는 평범한 일상 속 행복에 주목한다. 빈대떡과 소주, 파전과 막걸리 등 친숙한 소재를 활용해 누구나 공감할 수 있는 정겨운 풍경을 담아냈다.

한국음반산업협회 관계자는 "최근 대중음악 시장에서 공감과 위로를 담은 정통 트로트 수요가 꾸준히 이어지고 있다"며 "김다나의 신곡은 일상적 소재와 따뜻한 메시지를 통해 폭넓은 공감대를 형성할 수 있는 작품"이라고 평가했다.

김다나는 특유의 맑고 담백한 음색으로 곡의 진심을 전달하며 정통 트로트가 가진 친근함과 대중성을 한층 끌어올렸다. 이에 따라 가족·친구·이웃과 함께하는 소중한 순간을 떠올리게 하는 공감형 트로트로 주목받고 있다.

김다나는 "좋은 사람과 함께하는 평범한 하루가 가장 행복한 순간이라는 마음을 담아 노래했다"며 "이 노래를 듣는 모든 분들이 소중한 사람을 떠올리며 따뜻한 미소를 지었으면 한다"고 말했다.

엠브로스엔터테인먼트 관계자는 "'이렇게 좋은날'은 정통 트로트가 가진 진정성과 대중적 공감대를 담은 작품"이라며 "세대를 아우르는 힐링송으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 김다나의 싱글 앨범 '이렇게 좋은날'은 지난 21일 정오 국내 주요 온라인 음원 플랫폼을 통해 공개됐다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]