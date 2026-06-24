시흥시-포포즈 협약 1년 더… “펫 장례문화 발전에 기여, 8월 펫로스 강연”

포포즈 화성점 전경. 시흥시민은 포포즈 화성 1∼2호점, 김포점에서 할인혜택을 받을 수 있다. 시흥시 제공

경기 시흥시가 반려동물 장례식장 ‘포포즈’를 운영하는 펫닥과 체결한 ‘반려동물 장례문화 상생발전을 위한 업무협약’을 1년 연장한다고 24일 밝혔다. 지난해 6월 최초 체결 이후 1년간의 운영 성과를 바탕으로 장례비 할인 지원을 지속하는 동시에 보호자의 심리 회복을 위한 프로그램을 확대 운영한다고 덧붙였다.

시흥시에 따르면 현재 관내 등록된 반려동물 규모는 5만 마리가 넘는다. 그런 가운데 포포즈와 지난 1년간 협약을 통해 178마리 반려동물이 장례 지원 혜택을 받았다.

시 측은 “반려동물을 가족처럼 여기는 시민들의 경제적 부담을 줄이고 올바른 반려동물 장례문화 정착에도 도움이 됐다”고 평가했다.

오는 26일부터 내년 6월 25일까지 이어지는 이번 신규 협약을 통해 시흥시민은 포포즈 장례서비스 이용 시 장례비의 10%(최대 5만원)를 할인받을 수 있다. 기초생활수급자와 차상위계층, 장애인, 한부모가족, 독거노인 등 취약계층은 20%(최대 10만원)까지다.

현재 시흥시에는 동물 장묘시설이 없어 시민들이 인근 지역 시설을 이용하고 있다. 이에 따라 협약 대상인 포포즈는 시흥시민의 이용이 많은 화성 1호점, 화성 2호점, 김포점에서 동일한 할인 혜택을 제공한다.

아울러 반려동물을 떠나보낸 보호자의 심리적 상실감 회복을 지원하기 위해 장례지도사, 심리치료사 등이 진행하는 ‘반려동물 상실 증후군(펫로스 증후군)’ 및 품위사(웰다잉) 관련 심리 회복 교육을 진행할 예정이다. 시는 우선 오는 8월 시민을 대상으로 전문가 특강을 연다.

시 관계자는 “관내 장묘시설이 없는 상황에서 시민들이 검증된 합법 시설을 안심하고 이용할 수 있도록 지원하고, 반려동물과의 이별 이후 마음까지 돌보는 정책을 지속적으로 추진해 생명 존중 문화를 지역사회에 확산하겠다”고 말했다.

또한 시는 반려동물 사후 처리에 대한 올바른 정보를 제공해 불법·무허가 장묘시설 이용을 예방할 방침이다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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