모델 김지영, 화보 공개…거친 바람 속에서도 빛난 존재감

모델 김지영. 사진=뮤즈오디세이

모델 김지영이 바닷가를 배경으로 진행된 화보 사진을 공개했다고 24일 밝혔다.

화보 속 김지영은 깊이 있는 감성과 압도적인 존재감으로 시선을 사로잡았다. 거센 파도가 밀려오고 강한 바람이 쉼 없이 불어왔지만 김지영은 흔들림 없는 모습으로 촬영에 임했다. 자연이 만들어낸 거친 풍경 속에서도 그녀만의 우아함은 더욱 선명하게 드러났다.

특히 절제된 눈빛과 섬세한 감정 표현은 한 장의 사진을 하나의 이야기로 완성시켰다. 화려한 연출보다 자신의 분위기와 감성으로 공간을 채우는 김지영의 매력은 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.

모델 김지영. 사진=뮤즈오디세이

김지영은 오랜 경험에서 비롯된 깊이와 품격으로 바닷가의 거친 풍경마저 자신만의 무대로 만들었다. 강한 바람에 머리카락이 흩날리는 순간조차 자연스럽게 작품의 일부로 녹여내며 프로 모델다운 면모를 보여줬다.

이번 촬영을 함께 진행한 감성포토그룹 관계자는 “이번 촬영은 단순한 화보를 넘어 삶의 경험이 만들어낸 아름다움과 자신감을 담아낸 특별한 기록으로 남았다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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