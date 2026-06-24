방형식 고도일병원 정형외과원장, 부산대·경희대 스포츠의학 연구팀과 공동연구 결실

방형식 고도일병원 정형외과 원장이 부산대 스포츠과학과, 경희대 스포츠의학 연구팀과 함께 수행한 무릎 통증 관련 연구가 최근 SCI(E) 국제학술지 운동 훈련 저널(Journal of Athletic Training)에 게재됐다.

이번 연구는 일측성 슬개대퇴 통증을 겪는 운동선수의 양측 대퇴 연골 형태: 통증 강도 및 자가보고 기능과의 연관성(Bilateral Femoral Cartilage Morphology in Athletes with Unilateral Patellofemoral Pain: Associations with Pain Severity and Self-reported Function)이라는 제목으로 출판됐다. 저널은 스포츠과학(Sport Sciences) 분야 SCI(E) 상위 25% 이내(Q1)에 해당하는 권위 있는 국제학술지로 5-Year Impact Factor 4.2를 기록하고 있다.

이번 논문은 고도일병원 정형외과 방형식 원장이 2021년부터 부산대 김성완 교수 연구팀, 경희대 박지홍 교수 연구팀과 협력해 진행한 연구의 결과물이다. 스포츠 활동이 많은 젊은 운동선수들의 무릎 건강 관리에 새로운 임상적 시사점을 제시했다.

연구팀은 슬개대퇴통증증후군(Patellofemoral Pain Syndrome, PFP)을 가진 운동선수 33명과 건강한 운동선수 33명, 총 66명의 양측 무릎을 초음파로 분석했다. 특히 한쪽 무릎에만 통증이 있는 운동선수들을 대상으로 양측 대퇴연골의 단면적과 두께를 정밀 측정해 비교했다.

연구 결과, 한쪽 무릎에만 통증이 있는 선수들도 건강한 선수들에 비해 양쪽 무릎 모두에서 대퇴연골 단면적과 연골 두께가 감소한 것으로 나타났다. 또한 통증이 심할수록 양측 무릎 연골의 단면적과 두께가 더욱 감소하는 연관성이 확인됐다.

특히 연구진은 증상이 없는 반대쪽 무릎에서도 동일한 연골 변화가 관찰된 점에 주목했다. 연구 논문은 "한쪽 무릎 통증을 호소하는 운동선수에서도 반대측 무릎의 연골 건강 평가가 중요하다"는 새로운 임상적 근거를 제시했다.

이번 연구의 또 다른 특징은 MRI 대신 근골격계 초음파를 활용했다는 점이다. 연구진은 초음파를 이용해 대퇴연골의 단면적과 두께를 정량적으로 평가했으며, 이를 통해 외래 진료 환경에서도 보다 쉽고 효율적인 연골 건강 평가 가능성을 제시했다.

방형식 원장은 "많은 환자들이 통증이 있는 무릎만 검사와 치료의 대상으로 생각하지만, 이번 연구를 통해 한쪽 무릎에만 증상이 있더라도 실제 연골 변화는 양측에서 나타날 수 있음을 확인했다"며 "운동선수뿐 아니라 달리기, 등산, 구기종목 등 활동량이 많은 일반인들의 무릎 건강 관리에도 중요한 의미가 있다"고 설명했다. 이어 "무릎 앞쪽 통증이 반복된다면 단순 통증 조절에 그치지 말고 연골 상태까지 함께 평가하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 고도일병원은 대학 연구진과의 지속적인 협력을 통해 환자 진료에 도움이 되는 근거 중심의 연구를 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 이번 연구는 대한민국 교육부와 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 수행됐으며, 부산대학교·경희대학교·고도일병원의 산학연 협력을 통해 진행됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]