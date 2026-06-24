이승윤, '무얼 훔치지' MV 티저…애니메이션 감독 정다희와 특별한 협업

새 앨범으로 돌아오는 싱어송라이터 이승윤이 애니메이션 감독 정다희와 손을 잡았다.

이승윤은 지난 23일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 4집 '0집'의 더블 타이틀곡 '무얼 훔치지'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

영상에는 밤새 정성껏 써 내려간 편지들을 고이 접어 노끈으로 동여맨 채 세상 밖을 나서는 '편지 캐릭터'의 모습이 담겼다. 갈라진 벽의 틈처럼 온 세상 구석구석에 편지를 숨겨두는 가운데 누군가 그 편지를 찾아내는 모습으로 영상이 마무리됐다.

'무얼 훔치지' 뮤직비디오는 세계적인 애니메이션 감독 정다희가 제작을 맡았다. 독창적인 화풍과 문법으로 자신만의 이야기를 전하고 있는 정다희는 섬세한 질감의 작화 위에 따뜻한 스토리텔링을 입혀내 한 편의 단편 애니메이션을 보는 듯한 몰입감을 선사할 것으로 기대된다.

'무얼 훔치지'는 질문에서 시작된 노래다. 타인의 것을 훔치고 배우며 자아를 형성해 가는 삶을 깊이 있게 담아냈으며 당연하게 믿어온 가치와 삶의 방식에 대한 고민 끝에 그럼에도 "내가 생각하는 것만큼 세상이 녹슬지 않았구나, 나를 미워하진 않구나"라는 사실을 깨닫는 과정을 노래한다. 결국 다시 살아내겠다고 다짐하는 이승윤표 묵직한 희망가다.

오는 26일 발매하는 '0집'은 이승윤이 약 10년 전 홀로 작업했던 음악들을 재구성과 재녹음의 과정을 거쳐 새롭게 완성한 앨범이다. 록, 모던록, 포크, 발라드 등의 장르를 아우르는 총 29곡이 수록됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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