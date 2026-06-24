전남편vs현남편 케미 폭발…‘남편들’ 글로벌 2위 등극

남편들 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 영화 ‘남편들’이 공개 직후 글로벌 시청자들의 관심을 끌며 흥행 행보를 이어가고 있다. 전혀 어울릴 것 같지 않은 두 남자의 조합을 앞세운 코미디 액션이 입소문을 타면서 국내외에서 호응을 얻고 있다.

24일 넷플릭스에 따르면 남편들은 공개 3일 만에 570만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록했다.

또 한국을 포함해 칠레, 페루, 인도, 사우디아라비아, 태국, 베트남 등 총 30개 국가에서 톱10 리스트에 오르며 글로벌 톱10 비영어 영화 2위에 등극했다.

작품은 범죄 조직에 납치된 아내를 구하기 위해 한자리에 모인 전남편과 현남편의 이야기를 그린 코미디 액션 영화다. 서로 다른 성격과 가치관을 가진 두 사람이 아내를 구하기 위해 어쩔 수 없이 협력하면서 벌어지는 예측불허 상황과 유쾌한 호흡이 주요 관전 포인트다.

공개 이후 시청자들의 반응도 이어지고 있다. 시청자들은 “가볍게 웃을 수 있는 영화를 찾는다면 추천하고 싶다”, “코미디와 액션 요소가 조화를 이룬다”, “오랜만에 편하게 웃으며 본 영화” 등 긍정적인 평가를 남기며 작품의 매력을 전했다.

특히 진선규, 공명, 김지석, 윤경호 등 배우들의 개성 있는 캐릭터와 조합이 호평을 받고 있다. 각기 다른 매력을 가진 인물들이 만들어내는 티키타카와 예상 밖의 팀워크가 영화의 재미를 더했다는 평가다.

남편들은 단순한 액션보다 캐릭터 간 관계와 코미디 요소를 앞세워 차별화된 재미를 선사하고 있다. 서로 맞지 않을 것 같은 인물들이 하나의 목표를 향해 움직이는 과정에서 발생하는 갈등과 화해, 그리고 웃음이 글로벌 시청자들에게 통했다는 분석이다.

넷플릭스는 이번 흥행과 함께 배우들의 케미스트리를 담은 미공개 스틸도 공개하며 작품에 대한 관심을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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