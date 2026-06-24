최여진, '8000억 재벌설'부터 이혼설까지 직접 해명

배우 최여진이 자신과 가족을 둘러싼 각종 오해와 루머에 직접 입을 열었다. 방송을 통해 결혼 이후 겪었던 황당한 소문과 그로 인한 심경을 털어놓으며 사실관계를 바로잡았다.

최여진은 지난 23일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 결혼 이후 이어진 가짜뉴스와 관련해 솔직한 이야기를 전했다.

이날 방송에서 최여진은 남편 김재욱을 둘러싼 ‘8000억 원 재벌설’에 대해 언급하며 “그러다 재벌설, 교주설이 난다”고 말해 근거 없는 소문임을 밝혔다.

이어 과거 불거졌던 이혼설에 대해서도 해명했다. 최여진은 지난해 겨울 반려견 두 마리를 떠나보낸 뒤 SNS에 남긴 글이 예상치 못한 오해로 이어졌다고 설명했다.

그는 “반려견을 잃고 올린 글 때문에 ‘결혼 6개월 만에 이별했다’는 이야기가 나왔다”며 당시 상황을 전했다. 이어 “신혼집 공사 중 카라반 생활을 한 것을 노숙이라 표현했더니, 이로 인해 이혼했다는 가짜뉴스가 돌기도 했다”고도 덧붙였다.

최여진은 “신혼집 공사 때문에 잠시 카라반 생활을 한 것”이라며 사실과 다른 해석에 당황했던 당시 심경을 털어놨다.

또한 남편과의 만남 시기를 둘러싼 오해에 대해서도 설명했다. 최여진은 지난해 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했으며, 일각에서 제기된 의혹과 관련해 “남편이 전처와 이혼한 지 2~3년이 지난 뒤 만났다”고 밝혔다.

이날 방송에서 최여진은 결혼 이후 자신을 둘러싼 다양한 추측에 대해 직접 설명하며 오해를 풀었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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