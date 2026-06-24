박지현, ‘내일도 출근!’ 첫 방송서 현실 공감 이끌었다…차지윤 캐릭터 완성

배우 박지현이 현실적인 직장인의 고민과 변화 과정을 섬세하게 그려내며 새로운 캐릭터 변신에 성공했다. 첫 방송부터 극의 중심을 이끌며 시청자들의 공감을 끌어낸 가운데, 앞으로 펼쳐질 성장 서사에도 기대가 모인다.

지난 22일 첫 방송된 tvN 새 월화드라마 ‘내일도 출근!’에서 박지현은 반복되는 회사 생활 속 권태를 느끼는 7년 차 직장인 ‘차지윤’ 역을 맡아 현실감 있는 연기를 선보였다.

극 초반 차지윤은 누구보다 일에 능숙한 ‘프로 일잘러’지만, 반복되는 업무와 무기력한 일상 속에서 지쳐가는 인물로 그려졌다. 정시 출근과 정시 퇴근을 중요하게 여기며 회사에서는 완벽하게 자신의 역할을 해내지만, 퇴근 후에는 맥주 한 잔으로 하루를 버티는 평범한 직장인의 모습을 보여줬다.

여기에 대학 시절 첫사랑 가을(최경훈)에게 갑작스러운 이별을 겪으며 마음 한편에 상처를 품고 살아가던 지윤은 신제품 생산라인 중단 위기를 해결하기 위해 찾은 현장에서 강시우(서인국)와 처음 마주하게 된다.

출시 일정 준수를 우선하는 지윤과 원칙을 중시하는 시우는 첫 만남부터 팽팽한 갈등을 빚었다. 이후 맞선 자리에서 다시 얽히며 예상치 못한 관계를 이어가게 된 두 사람은 서로 다른 가치관 속에서 조금씩 변화를 맞이하기 시작했다.

특히 시우는 지윤의 숨은 가능성을 누구보다 먼저 알아봤다. “지금처럼 수첩에만 숨겨두기엔 차 선임의 가능성이 너무 아깝다”는 그의 진심은 오랫동안 자신의 가치를 인정받지 못했던 지윤에게 새로운 계기가 됐다.

이후 자신의 성과를 가로채고 팀원들에게 무례한 태도를 보이는 상사 고영삼(홍우진) 책임과의 갈등이 깊어지면서 지윤은 결국 시우가 제안한 TF 팀 합류를 선택했다. 익숙한 현실에서 벗어나 새로운 변화를 시작하는 모습은 앞으로 펼쳐질 전개에 대한 궁금증을 높였다.

박지현은 일에 지친 직장인의 현실적인 감정부터 이별 후 남겨진 상처, 새로운 관계에서 느끼는 설렘까지 폭넓은 감정선을 자연스럽게 표현하며 차지윤이라는 인물에 생명력을 불어넣었다.

특히 오랜 시간 기록해온 다이어리 속 시우의 피드백을 통해 처음으로 자신의 노력과 가능성을 인정받는 장면에서는 복잡한 감정을 섬세하게 표현하며 시청자들의 몰입을 이끌었다.

또한 다시 돌아온 가을에게 쌓아둔 서운함을 털어놓는 장면과 시우에게 자신의 속마음을 고백하는 순간에는 겉으로는 담담하지만 내면에는 깊은 상처를 품고 있던 지윤의 모습을 설득력 있게 표현했다.

박지현은 큰 동작이나 과장된 표현보다 흔들리는 눈빛과 미세한 표정 변화로 캐릭터의 감정을 전달하며 극의 완성도를 높였다. 현실적인 직장인의 모습과 앞으로 변화해갈 인물의 성장 과정을 동시에 보여준 만큼, 차지윤의 새로운 시작과 로맨스 전개에 관심이 이어지고 있다

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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