[북중미 모멘토] 호날두, 사상 첫 월드컵 6개 대회 연속골… 포르투갈 5골 폭발하며 우즈벡 대파

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침묵을 깨고 비로소 포효한다. ‘슈퍼스타’ 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 골망을 흔들며 월드컵 역사를 새로 썼다.

대회 첫 승전고를 화끈한 대승으로 장식했다. 포르투갈은 24일 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 우즈베키스탄을 5-0으로 꺾었다.

콩고민주공화국과의 1차전에선 1-1로 비겼던 포르투갈은 1승1무(승점 4)를 마크, 한 경기를 덜 치른 콜롬비아(승점 3)를 제치고 조 선두로 올라섰다. 중앙아시아 국가 최초로 월드컵 본선 무대를 밟은 우즈베키스탄은 2연패에 빠지며 탈락 위기에 몰렸다.

승리의 중심엔 역시 호날두가 있었다. 1차전 부진으로 비판을 받은 바 있다. 이날은 달랐다. 전반 6분 만에 해결사 본능을 되찾았다. 주앙 칸셀루(바르셀로나)가 오른쪽 측면에서 낮게 연결한 공을 문전에서 오른발로 마무리했다.

기념비적인 순간이다. 이 골로 호날두는 월드컵 역사상 처음으로 6개 대회 연속 득점에 성공했다. 2006 독일부터 2010 남아프리카공화국, 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르, 그리고 이번 대회까지 한 번도 빠짐없이 골 맛을 본 것. 41세138일에 득점하며 카메룬의 로저 밀라(은퇴·42세39일)에 이어 월드컵 역대 최고령 득점 2위에도 이름을 올렸다.

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기세가 오른 포르투갈은 전반 17분 누누 멘데스(PSG)의 왼발 프리킥으로 격차를 벌렸다. 우즈베키스탄은 전반 29분 아지즈존 가니예프(알 바타에흐)의 중거리 슛이 만회 골로 이어지는 듯했다. 그러나 비디오 판독(VAR) 결과 앞선 장면에서 반칙이 확인돼 득점이 취소됐다.

위기를 넘긴 포르투갈은 곧바로 승부에 쐐기를 박았다. 전반 39분 역습에 나선 호날두가 브루누 페르난데스(맨체스터 유나이티드)의 전진 패스를 받아 침착한 오른발 슛으로 두 번째 골을 터뜨렸다.

호날두의 월드컵 통산 10호골이었다. 이로써 그는 포르투갈의 전설 에우제비우(9골)를 넘어 자국 선수 월드컵 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.

포르투갈의 공세는 후반에도 멈추지 않았다. 후반 15분 코너킥 상황서 우즈베키스탄 골키퍼 압두바히드 네마토프(나사프)의 자책골이 나왔다. 이어 후반 42분 교체 투입된 하파엘 레앙(AC 밀란)이 상대 수비의 걷어내기 실수를 놓치지 않고 5점 차 화룡점정을 찍었다.

이 대회 첫 경기서 자존심을 크게 구겼던 포르투갈은 5골을 몰아치며 유럽 강호의 위용을 되찾았다. 직전 2024∼2025 유럽 축구 연맹(UEFA) 네이션스리그 우승국이기도 하다. 무엇보다 41세에도 새 역사를 써 내려가는 호날두가 멀티골로 건재를 알렸다는 점이 반가운 소득이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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