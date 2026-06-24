‘홍명보호 상대’ 남아공 감독 “90분 동안 잘 뛰는 한국… 승리해 새 역사 쓰겠다”

휴고 브로스 남아프리카공화국 축구 국가대표팀 감독이 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 사진=뉴시스

휴고 브로스 남아프리카공화국 축구 국가대표팀 감독과 스페펠로 시톨레가 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 사진=김진수 기자

“한국은 신체조건이 좋고 90분 동안 잘 뛰는 팀이다. 약점을 활용하는 게 중요하다.”

홍명보호에 대한 분석은 모두 마쳤다. 휴고 브로스(벨기에) 남아공 감독이 한국을 꺾고 조별리그 통과라는 새 역사를 쓰겠다고 다짐했다.

브로스 감독은 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 “한국은 규율이 잘 집힌 팀”이라며 “90분 동안 잘 뛰는 팀이다. 결국 한국의 좋은 퀄리티를 어떻게 멈춰 세우느냐가 중요하다”고 경계심을 드러냈다. 그러면서 “한국의 약점을 잘 활용하겠다”고 힘줘 말했다.

한국의 팀 전력에 대해서는 “생각을 말씀드릴 수는 없다”라면서도 “한국이 어떤 경기를 펼칠지 분석을 해왔고 모두 완료했다”라며 “이제 경기를 치르는 우리에게 달려있다”고 했다.

다만 남아공은 분발해야 하는 상황이다. 16년 만에 월드컵 본선에 올랐지만 존재감을 드러내지 못하고 있다. 개최국 멕시코에 0-2로 패했고 체코와는 1-1 무승부를 거둬 승점 1(1무1패)에 머물고 있다.

하지만 아직 32강 토너먼트 가능성이 살아 있는 만큼 총력을 기울이겠다는 각오다. 남아공이 한국을 꺾고 조 1위를 확정한 멕시코(승점 6·2승)가 3위 체코(승점 1·1무1패)를 제압하면 가능한 시나리오다. 현실화되면 남아공은 승점 4(1승1무1패)가 돼 조 2위로 32강에 오른다. 남아공이 조별리그를 통과하면 월드컵 최초가 된다.

브로스 감독은 “남아공이 새 역사를 쓸 기회다. 조별리그 통과는 내일 승리를 위한 동기부여”라며 “멕시코전에서는 상대에게 압도됐지만 체코전에서는 훨씬 나아졌다. 오로지 승리를 위해 싸우겠다”고 강조했다. 기자회견에 참석한 스페펠로 시톨레도 “월드컵은 축구의 최정점 무대”라며 “한국을 잘 분석했다. 목표는 오로지 이기는 것”이라고 힘줘 말했다.

경기력을 올리기 위해서는 몬테레이의 무더위도 견뎌내야 한다. 몬테레이는 오후에도 30도가 넘는 무더위가 이어지고 있다. 브로스 감독은 “상당히 무더운 날씨다. 아프리카 선수들이라고 이 고온에 적응을 잘할지는 미지수”라며 “하루이틀 사이에 적응할 수 있는 정도가 아니다. 내일 지켜봐야할 것 같다”고 전했다.

몬테레이=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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