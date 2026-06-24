'남아공전 D-1' 홍명보호, 무더위 속 최종 담금질… 전술 점검에 집중

한국 축구대표팀 선수단이 24일 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련을 하고 있다. 사진=김진수 기자

한국 축구대표팀의 훈련장인 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오 전광판에 한국 축구대표팀을 환영하는 문구가 나오고 있다. 엘 볼칸은 스페인어로 화산을 뜻한다. 에스타디오 우니베르시타리오의 애칭이다. 사진=김진수 기자

홍명보호가 남아프리카공화국과의 일전을 두고 무더위 속 마지막 담금질에 나섰다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 24일 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 땀방울을 흘렸다. 오는 25일 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아공과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전을 앞두고 열린 마지막 훈련이다.

한국이 자력으로 32강행 토너먼트 진출을 위해서는 무승부 이상을 거둬야 한다. 하지만 태극전사들은 화끈한 승리로 기세를 올리겠다는 다짐이다. 대표팀 수비수 이한범(미트윌란) 역시 “비긴다는 생각은 없다”며 단단하게 각오를 다지고 있다.

이날 훈련은 오전부터 쏟아진 햇볕 속에서 진행됐다. 대표팀 훈련 시각 기준 몬테레이의 온도는 27도였다. 하지만 체감온도는 30도에 육박했다. 실제 현지 시각으로 경기가 열리는 오후 7시의 기온 역시 비슷한 확률이 높다. 무더위에 적응해야 한다는 의미다.

이날 취재진에 15분 동안 훈련이 공개된 가운데 선수단은 러닝에 이어 스트레칭과 론도(패스 훈련)로 훈련을 이어갔다. 전날 회복 훈련과 남아공전 대비 전술과 세트피스 훈련에 공들인 만큼 이날 역시 완성도를 높이는 데 집중했을 가능성이 높다.

이날 훈련장에는 박지성 JTBC 위원과 이영표 KBS 해설위원도 찾아 대표팀을 지켜봤다.

한편 홍 감독과 김민재(뮌헨)는 현지시간으로 이날 오후 몬테레이 스타디움에서 공식 기자회견을 통해 남아공전 각오를 밝힐 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]