[김진수의 라쿠카라차] 과달라하라와 다른 분위기 몬테레이… 더위에 축구 열기 바사삭

멕시코 축구 팬들이 23일 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원 내 팬 페스트에서 월드컵 생중계를 보고 있다. 사진=김진수 기자

월드컵 팬 페스트가 열린 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원 입구 인근이 한산한 모습을 보이고 있다. 사진=김진수 기자

“아무래도 날씨가 더우니까요.”

몬테레이의 뜨거운 태양은 멕시코의 축구 열기마저 뺐었다. 23일 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 팬 페스타가 열리고 있는 몬테레이 푼디도라 공원을 찾았다.

공원 입구만 봐선 이곳이 팬 페스타가 열리는 곳인지 구분하기 어려웠다. 오히려 근처에 줄지어있는 낡은 자동차 정비소 탓에 다소 스산한 기분마저 들었다. 도로 공사로 자동차까지 다니지 않아 주변은 고요했고 시민들도 거의 보이지 않았다. 공원 안에는 늦은 오후에 데이트를 즐기러 온 젊은 커플이나 가족 정도만이 눈에 띄었다.

근처에 팬 페스타 안내 봉사자에게 묻자 “안쪽으로 더 들어가야 한다”라는 대답이 돌아왔다. 10여분을 걷자 마침내 팬 페스트가 열리는 입구가 눈에 들어왔다. 하지만 이곳 역시 월드컵의 열기를 느끼기 어려웠다. 직접 현장 안으로 들어가 확인했지만 수백 명 정도가 전부였다. 스크린 앞에서 프랑스-이라크전을 지켜보고 있는 팬은 수십 명뿐이었다.

홍명보호가 조별리그 1, 2차전을 치른 멕시코 과달라하라와는 전혀 다른 분위기다. 과달라하라에서는 평일과 휴일 구분 없이 매일 수천 명이 팬 페스타 현장에 나와 초대형 스크린에서 나오는 월드컵 생중계를 즐겼다. 한국과의 경기에서는 4만5000여석을 수용할 수 있는 과달라하라 스타디움 대부분을 가득 채웠고 엄청난 함성으로 분위기를 압도하기까지 했다.

왜 몬테레이에서는 이 열기가 느껴지지 않는 것이었을까. 가장 큰 적은 더위였다. 과달라하라는 낮에도 30도가 넘지 않았다. 오후에는 17~20도로 한국의 가을처럼 선선한 느낌까지 들었다. 반면 몬테레이는 이날 현지 시각으로 오후 5시 체감온도는 42도까지 치솟았다. 습도도 50%가 넘어 가만히 서 있었을 뿐인데도 땀이 줄줄 흘렀다. 실제로 사람들은 그늘이 없는 벤치만 골라 앉아 있었다.

팬 페스타 미디어 담당인 멜리사 가르자 씨는 “전날 저녁에는 미국 록 밴드 이매진 드래곤스의 공연이 있었는데 그때는 12만 명이 몰리기도 했다”면서도 “아무래도 낮에는 더워서 사람들이 집 밖으로 나오려고 하지 않는다”고 했다. 이어 “그러다보니 멕시코 대표팀 경기가 아니면 이곳에서 보려고 하지 않는다”고 했다.

일부 미숙한 운영도 아쉬움을 남겼다. 이번이 4번째 월드컵 직관이라는 한 한국인 남성 팬은 “이 공원이 굉장히 넓은데 입구가 한 곳이다 보니 찾는 데 30분 넘게 걸렸다”며 “팬 스토어도 문을 열지 않아 아무것도 사지 못했다”고 아쉬워했다. 그러면서 “보통 영어를 쓰는 자원봉사자가 한 명쯤 있는데 이곳에서는 보지 못해 소통에도 어려움을 겪었다”고 했다. 이와 관련해 팬 스토어 관계자한테 물으니 “저녁에 문을 연다”는 대답만 돌아왔다.

다만 이 더위와 불편함을 이겨내고 열정적인 응원을 보내는 팬들도 있었다. 규모는 작았지만 경기를 지켜보는 팬들은 순간순간 환호를 보냈다. 한국 유니폼과 멕시코 유니폼을 입은 시민들이 한데 엉켜 수다를 떨기도 했다. 다행히 축구에 대한 진심만큼은 확인할 수 있었다.

몬테레이=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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