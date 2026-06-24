박보검 '악플러' 강경 대응… 벌금형 처벌·검찰 송치

소속사 더블랙레이블이 소속 배우 박보검에 대한 악성 게시물 작성자 및 유포자들을 상대로 엄정한 법적 책임을 물으며 강력한 대응을 이어가고 있다.

더블랙레이블은 팬들의 적극적인 제보와 자체 모니터링 시스템을 바탕으로, 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 지속적인 법적 조치를 취해온 결과를 발표했다.

◆혐의 인정… ‘벌금 200만 원’ 선고 및 검찰 송치

소속사 측에 따르면, 박보검을 대상으로 악의적인 게시물을 작성하고 유포한 가해자 중 일부는 법원으로부터 벌금 200만 원의 유죄 판결을 최종 선고받았다.

이와 함께 또 다른 악플러 역시 경찰 수사 단계에서 유죄 혐의가 철저히 인정되어, 현재 사건이 검찰로 송치된 상태다. 선처 없는 강경 대응 기조가 실질적인 처벌로 이어진 결과다.

◆“선처 없다” 위법 행위 지속 모니터링 및 강경 대응 예고

더블랙레이블은 앞으로도 아티스트의 권익을 보호하기 위해 고삐를 늦추지 않겠다는 입장이다. 소속사 관계자는 “향후 소속 아티스트를 향한 악성 루머, 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포 등 모든 위법 행위에 대해 면밀히 주시할 것”이라며 “지속적이고 강력한 법적 대응을 진행할 예정”이라고 강조했다.

아울러 처벌 결과를 기다려 온 팬들을 향해 “앞으로도 법적 진행 상황과 최종 결과를 꾸준히 안내해 드릴 수 있도록 노력하겠다”며, “팬 여러분의 지속적인 관심과 제보에 깊이 감사드린다”고 전했다.

최근 연예계를 향한 무분별한 사이버 테러와 악플에 대해 소속사들이 '무관용 원칙'으로 맞서는 가운데, 더블랙레이블의 이번 법적 성과는 악성 유포자들에게 경종을 울릴 것으로 보인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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