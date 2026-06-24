금호타이어, 레드닷 디자인 어워드 2관왕

금호타이어는 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’에서 디자인 콘셉트와 제품 디자인 부문 본상을 받았다고 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 국제 디자인상이다. 제품 디자인과 브랜드·커뮤니케이션, 디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 수상작을 선정한다.

금호타이어는 미래형 모듈 타이어 ‘옴니 링’으로 디자인 콘셉트 부문 본상을 받았다. 앞서 온·오프로드 겸용 타이어 ‘로드벤처 RT’가 제품 디자인 부문 본상에 선정되면서 올해 레드닷 어워드에서 2관왕을 기록했다.

옴니 링은 미래 모빌리티에 적용할 수 있도록 설계한 모듈형 타이어다. 다방향 이동이 가능하며 차량 플랫폼의 크기와 형태에 따라 타이어 모듈 수를 조절할 수 있다.

주행 환경에 따라 서로 다른 패턴도 적용했다. 도심 주행용 제품에는 소음과 회전저항을 낮추기 위한 빗살무늬 패턴을, 고속 주행용 제품에는 주행 안정성을 높이기 위한 블록형 패턴을 사용했다.

옴니 링은 올해 독일 ‘iF 디자인 어워드’에서도 프로덕트 콘셉트 부문 본상을 받았다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 “미래 모빌리티 환경에 대응할 수 있는 제품과 기술 개발을 지속하겠다”고 말했다.

금호타이어는 올해 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드, 독일 디자인 어워드 등에서 잇따라 수상했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]