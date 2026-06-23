“캐나다 명문대 5곳 동시 합격” 옥동자 정종철 아들, 고교 졸업식서 ‘우수상’까지 휩쓸었다

정종철이 아들의 고등학교 졸업식 사진을 공개했다. 출처=정종철 SNS

코미디언 정종철이 아들 시후의 우수한 고등학교 졸업 소식을 전했다.

21일 정종철은 개인 소셜미디어를 통해 시후군의 고등학교 졸업식 현장 사진을 공개했다. 시후는 졸업식에서 교과 우수상을 받는 등 뛰어난 성과를 거둔 것으로 알려졌다.

정종철은 “고등학교 1학년 때 홀로 캐나다로 떠났던 순간이 아직도 생생하다”며 “잘 적응할 수 있을지, 외롭지는 않을지, 학업은 따라갈 수 있을지 늘 마음을 졸였다”고 당시의 심경을 회상했다.

이어 “결국 너는 아빠의 걱정보다 훨씬 강한 사람이었다”며 “상이 몇 개인지는 중요하지 않다. 엄마 아빠가 가장 자랑스러운 건 누구의 도움이나 강요가 아니라 스스로의 힘으로 여기까지 왔다는 사실”이라고 아들을 향한 대견함을 드러냈다.

또한 “타국에서 부모 없이 자신의 길을 묵묵히 걸어왔고 포기하지 않고 끝까지 해낸 것이 정말 대단하다”며 “어떤 환경에서도 스스로 길을 만들어가는 사람이 된 것이 가장 자랑스럽다”고 덧붙였다.

앞서 정종철은 아들 정시후가 캐나다 토론토대, 브리티시컬럼비아대(UBC), 맥마스터대, 웨스턴대, 사이먼프레이저대(SFU) 등 지원한 현지 명문 대학 5곳에 모두 합격했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

한편 정종철은 지난 2006년 황규림과 결혼해 슬하에 1남2녀를 두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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