“워터밤 여신이 돌아왔다”…권은비, 시크한 블랙 미니드레스 자태 [스타★샷]

권은비가 우아한 블랙 드레스를 입었다. 출처=권은비 SNS

가수 권은비가 화려한 드레스 자태와 함께 시상식 비하인드 컷을 공개하며 이목을 집중시켰다.

권은비는 22일 개인 소셜미디어(SNS)를 통해 “서울 뮤직 어워드”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 권은비는 몸매 라인이 돋보이는 블랙 미니드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 직관적으로 떨어지는 깔끔한 포니테일 헤어스타일에 어깨 라인을 드러낸 블랙 탑을 매치해 한층 더 세련되고 도시적인 분위기를 연출했다.

함께 공개된 다른 사진에서는 그룹 아이즈원(IZ*ONE)으로 함께 활동했던 가수 겸 배우 조유리와의 다정한 모습이 담겼다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 장난스러운 표정을 지으며 여전한 케미스트리를 자랑했다.

한편 권은비는 최근 대학 축제 시즌을 맞아 전국 14개이상의 대학교 무대에 오르며 종횡무진 활약했다. 특히 여름 대표 음악 페스티벌인 ‘워터밤’ 무대에서 압도적인 퍼포먼스를 선보이며 ‘워터밤 여신’이라는 수식어를 굳혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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