“당신 폰 만지기 싫다” 유튜버 원지, 호주서 빈대 항의했다 인종차별 당해

원지가 호주에서 인종차별을 당했다. 출처=유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 영상 캡처

인기 여행 유튜버 원지가 호주 여행 중 현지 렌터카 업체로부터 인종차별성 대우를 받았다고 털어놨다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘원지의 하루’에는 ‘분노주의 극대노 사건…망한 호주여행 (채코제, 캡틴따거)’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 원지는 동료 유튜버 채코제, 캡틴따거와 함께 호주 여행을 즐기던 중 예약한 캠핑카 차량에서 빈대를 발견했다.

이들은 즉시 해당 업체를 찾아가 상황을 설명했으나, 현지 직원의 대응은 냉담했다. 업체 직원은 “당신이 어딘가에서 빈대를 옮겨왔을 수도 있다”는 취지로 변명했다. 원지는 영상 자막을 통해 “절차가 있는 건 이해하겠는데 표정, 말투, 행동이 무시 모드라 점점 기분 나빠지는 중”이라며 당시의 당혹스러운 심경을 전했다.

갈등은 현지 코디네이터와 통화를 시도하는 과정에서 고조됐다. 원지가 소통을 위해 자신의 휴대전화를 건네자 직원은 “솔직히 당신 폰은 만지고 싶지 않다. 아이가 있다. 혹시라도 뭔가 있다면 만지고 싶지 않다”며 거부했다.

직원은 혐오스러운 표정과 제스처를 취하며 스피커폰 통화를 요구했다. 그는 “나는 조심해야 한다. 집에 가족들이 있다. 내 상황을 이해해야 한다”고 주장했다. 이에 캡틴따거가 영어로 “우리도 가족이 있다. 여기 오기 전에는 빈대도 질병도 없었다”고 항의했으나, 직원은 말을 끊으며 “난 질병이라고 말한 적 없다”고 맞받아쳤다.

영상이 공개된 후 누리꾼들은 현지 직원의 태도가 명백한 인종차별이라며 거세게 비판했다.

논란이 확산하자 원지는 댓글을 통해 후속 상황을 전했다. 원지는 “다음 날 방역 결과 실제로 빈대가 발견됐다”며 “업체 측이 앞으로 어떠한 리뷰나 노출도 하지 않겠다는 계약서에 서명하면 환불해주겠다고 했지만, 응대 과정에서 너무 기분이 상해 환불을 받지 않았다”고 밝혔다.

이어 “왜 참기만 했냐는 분들도 있는데 당시에는 대화가 잘 되지 않았고 회사 내부 절차도 있어 당장 할 수 있는 게 없었다”며 “다른 한국인 피해가 없도록 잘 마무리해보겠다”고 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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