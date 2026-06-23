한혜진, 셀프 메이크업으로 이 정도라니…파리에서도 빛난 존재감 [스타★샷]

사진= 한혜진 SNS 계정

모델 한혜진이 프랑스 파리에서 우아한 매력을 발산했다.

한혜진은 23일 자신의 SNS에 “스텔라 아르투아의 초청으로 파리에 다녀왔다”며 “짧지만 너무나 멋진 여정이었다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진= 한혜진 SNS 계정

사진= 한혜진 SNS 계정

공개된 사진 속 한혜진은 파리의 한 행사장을 배경으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 반짝이는 레드 컬러 미니드레스를 입은 그는 우아하면서도 세련된 매력을 발산했다. 특히 군살 없는 늘씬한 각선미와 모델다운 비율이 돋보이며 시선을 사로잡았다.

사진= 한혜진 SNS 계정

사진= 한혜진 SNS 계정

한혜진은 맥주잔을 든 채 자연스러운 포즈를 취하는가 하면, 계단과 실내 공간을 배경으로 다양한 분위기의 사진을 남겼다. 특유의 세련된 분위기와 강렬한 존재감이 어우러져 마치 화보 같은 장면을 연출했다.

특히 이날 행사에서는 한혜진이 직접 완성한 셀프 메이크업도 눈길을 끌었다. 그는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 메이크업 과정을 공개한 바 있으며, 남다른 감각으로 완성한 스타일링을 선보였다.

한편 한혜진은 KBS2 ‘누난 내게 여자야2’와 ENA ‘슈퍼셀러: 인센티브 게임’에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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