‘공감세포’ 강민아·권소현, 걸그룹→연기 활동 이어진 애증 가득 서사

‘공감세포’ 김명수, 강민아, 권소현이 ‘감정 전이’를 둘러싸고 얽히고설킨다.

오는 7월 4일 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개되는 새 토일드라마 ‘공감세포’는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.

김명수(차은환 역), 강민아(유지안 역), 권소현(한이진 역) 등 개성 넘치는 배우들의 출연으로 방송 전부터 화제를 모은 가운데 세 사람이 극 중에서 보여줄 관계성에도 자연스럽게 관심이 집중된다.



독특한 상담 기법으로 많은 이들의 신뢰를 받는 인기 심리상담사 차은환은 어느 날 연기력 향상을 위해 자신을 찾아온 톱스타 유지안을 만나게 된다. 예기치 못한 사고로 불편하게 마무리된 두 사람의 첫 만남은 갑작스레 시작된 감정 전이를 계기로 반전의 물꼬를 튼다. 차은환은 자신의 공감 능력을 필요로 하는 ‘공감제로형’ 톱스타 유지안으로부터 매니저 자리를 제안받고, 전혀 어울릴 것 같지 않던 두 사람은 점차 서로의 일상에 물들어간다. 상담사와 내담자였던 차은환과 유지안의 관계는 어떤 사건으로 인해 변화를 맞게 된다.

유지안보다 먼저 차은환에게 상담을 받으며 연기력을 인정받는 배우로 성장한 한이진은 자신을 도와주는 그에게 고마움 이상의 마음을 품고 다가간다. 하지만 갑작스럽게 등장한 유지안이 차은환을 매니저로 고용하면서 상황은 묘하게 흐른다. 점점 가까워지는 두 사람과 이를 지켜보는 한이진 사이에 흐르는 불편한 기류는 극의 재미를 배가시키는 핵심 관전 포인트로 작용할 전망이다.

유지안과 한이진은 과거 ‘아이 원트’라는 걸그룹으로 함께 활동했던 인연이 있다. 당시 유지안의 압도적인 인기에 가려졌던 한이진의 설움은 팀의 분열과 해체로 이어졌다. 그러나 두 사람 모두 배우로 전향하며 또다시 같은 길을 걷게 된다. 과거의 상처와 앙금으로 얽힌 이들은 만날 때마다 날 선 신경전을 벌이며 애증 가득한 라이벌 케미를 폭발한다. 일과 사랑을 두고 펼쳐지는 이들의 대립은 극에 긴장감을 선사한다.

제작진은 “김명수, 강민아, 권소현의 얽히고설킨 관계성이 ‘공감세포’의 재미를 배가할 예정이다. 이들의 관계가 어떻게 변화하는지 많은 관심 부탁드린다”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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