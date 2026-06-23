KSPO 방송전문가 직업체험 클래스 운영

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 직무 전문성을 활용한 사회공헌 활동의 일환으로 ‘2026 KSPO 방송전문가 직업체험 클래스’를 운영한다.



이번 클래스는 방송 현장에서 축적한 노하우를 청소년과 대학생들에게 재능기부 형태로 전수, 진로 탐색과 직업 체험 기회를 제공하는 프로그램이다. 지난해 교육부로부터 ‘교육기부 진로체험 인증기관’으로 선정되면서 교육 콘텐츠의 전문성과 다양성을 한층 강화했다.

2026 KSPO 방송전문가 직업체험 클래스에 참가한 학생이 중계용 카메라를 실습하고 있다.

지난해 초·중·고등학교 7개교, 총 177명이 프로그램에 참여했다. 경기도 광명시 청소년 진로진학지원센터와 협력해 자유학기제를 지원하고, 스포츠 중계 진행 실습 등 다양한 방송 직무 체험 프로그램을 운영해 참가자들로부터 호응을 얻었다.



올해는 체험 대상을 기존 초·중·고등학생에서 대학생까지 확대하고, ‘찾아가는 방송 재능기부’ 프로그램도 새롭게 추진한다.



프로그램은 AI 아바타 아나운서를 활용한 영상 제작, 유튜브 콘텐츠 편집, 드론 카메라 조종, 오디오·CG·카메라·아나운서 체험 등 최신 방송 기술을 접목한 실습 중심으로 구성된다. 또한 현직 방송인과의 대화와 멘토링을 통해 방송 분야 진로에 대한 이해를 높이고 참가자들의 만족도를 높일 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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