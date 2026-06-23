김우겸 SS 합류·30기 돌풍…경륜 판도 변화 예고

‘기존 강자의 아성에 도전하라.’



2026년 후반기 경륜 판도가 새롭게 짜였다. 최상위 등급인 슈퍼특선(SS)에 김우겸(27기, 김포)이 가세한 가운데, 30기 신예 윤명호(진주)와 박제원(충남 개인)도 특선급 S1반으로 수직 상승하며 지각변동을 일으켰다.

김우겸

윤명호

박제원

23일 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 발표한 하반기 등급 심사 결과에 따르면 등급이 부여된 563명 가운데 승급 79명, 강급 77명 등 총 156명의 등급이 조정됐다. 새 등급은 오는 7월3일 27회차 경주부터 적용된다.



◆김우겸, 생애 첫 슈퍼특선… 김포팀 수적 우위



이번 등급 조정의 최대 화제는 단연 슈퍼특선이다. 정종진(20기, 김포), 임채빈(25기, 수성), 류재열(19기, 수성), 공태민(24기, 김포)이 잔류한 가운데 딱 한자리가 바뀌었다. 양승원(22기, 청주)이 자리를 내주고, 김우겸이 차지했다. 김우겸이 슈퍼특선에 진입한 것은 처음이다.



김우겸은 상반기 23경기에 출전해 승률 52%, 연대율 74%를 기록하며 꾸준한 경쟁력을 입증했다. 지난해부터 급성장한 그는 올해 스피드온배 준우승을 차지하며 큰 무대에서도 존재감을 드러냈다. 순간 판단력과 순발력이 뛰어나고, 필요할 때마다 보여주는 선행 승부 역시 위력적이라는 평가를 받는다. 팀 선배이자 롤모델인 정종진과 경기 스타일이 닮았다는 평가도 있다. 김우겸의 합류로 김포팀은 정종진, 공태민, 김우겸 등 3명의 슈퍼특선을 보유하게 됐다. 류재열과 임채빈이 버티는 수성팀보다 수적으로 우위를 점하면서 하반기 팀 대결 구도에도 영향을 미칠 것으로 보인다.



◆김우겸보다 더 뜨거운 30기 돌풍



30기 신예들의 돌풍이 거세다. 중심은 단연 윤명호와 박제원이 있다. 두 선수는 데뷔 첫 시즌부터 기대 이상의 활약을 펼치며 단숨에 특선급 S1 등급까지 치고 올라왔다. 같은 특선급이라도 S1은 S3보다 상대적으로 유리한 대진 편성을 받을 수 있는 만큼 예상보다 빠르게 상위권에 안착할 가능성도 있다.



두 선수가 주목받는 이유는 단순히 성적 때문만은 아니다. 현재 특선급은 오랜 기간 정종진과 임채빈 ‘양강체제’가 굳혀졌다. 윤명호와 박제원은 기존 구도에 정면으로 맞설 수 있는 공격성과 패기를 갖춘 신예들이다. 특히 윤명호는 연대 세력이 약한 상황에서도 과감하게 선행 승부를 선택하는 스타일이다. 박제원 역시 우수급 시절부터 자신의 경기 운영을 고수해 오며 강한 승리욕을 가졌다. 경험 부족에 따른 시행착오도 겪겠지만, 적응을 마치면 상위권을 위협할 잠재력은 충분하다는 전문가들의 분석이다.



◆“승급은 고전, 강급은 선전”… 후반기 숨은 변수

김포 김우겸이 지난해부터 급성장을 거듭하며 2026년 하반기 등급심사에서 당당히 슈퍼특선에 이름을 올렸다. 특선급 선수들이 경주를 시작하기 위해 출발대 위에 서 있다. 국민체육진흥공단 제공

경륜계에는 오래전부터 “승급은 고전, 강급은 선전”이라는 말이 있다. 상위 등급으로 올라간 선수들은 기량 차이와 적응 문제로 어려움을 겪지만, 강급 선수들은 전력 우위를 앞세워 빠르게 경쟁력을 회복하는 경우가 많기 때문이다. 이번 등급 심사에서는 S급에서 A급으로 29명, A급에서 B급으로 48명이 강급됐다.



전문가들은 강급 선수 가운데 선행과 젖히기 능력을 갖춘 자력형 선수들을 눈여겨볼 필요가 있다고 조언한다. 반면에 마크·추입형 선수들은 기대만큼 강급 효과를 누리지 못하는 사례도 적지 않다. 부상이나 컨디션 난조로 주춤했던 선수들의 경우 몸 상태 회복 여부도 점검 요소다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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