안영미, 둘째 출산 임박…이문세 손 얹은 만삭 배 “붉은 말의 기운” [스타★샷]

사진= 안영미 SNS 계정

개그우먼 안영미가 출산을 앞두고 만삭 근황을 공개했다.

안영미는 23일 자신의 SNS에 “붉은 말의 기운은 역시 우리 이문세 선배님이지! 기운 빠샤빠샤”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 만삭의 안영미와 가수 이문세의 모습이 담겼다. 안영미는 한층 커진 D라인을 드러낸 채 환한 미소를 짓고 있으며, 이문세는 안영미의 배에 손을 올린 채 포즈를 취해 눈길을 끌었다.

앞서 안영미는 지난 22일 “건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 올게요”라며 출산이 임박했음을 직접 알렸다. 이에 따라 진행 중이던 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’에서도 잠시 자리를 비우고 출산 준비에 들어갔다.

이후 일각에서는 안영미가 미국에서 출산하는 것 아니냐는 추측이 제기됐으나, 소속사 미디어랩시소는 “안영미는 국내에서 출산할 예정”이라며 “현재 미국에서 근무 중인 남편도 출산 일정에 맞춰 귀국해 함께할 예정”이라고 밝혔다.

한편 안영미는 2020년 비연예인과 결혼했다. 2023년에는 첫째 아들을 출산했으며, 이번에 둘째 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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